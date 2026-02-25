En el marco del Día del Implante Coclear, celebrado cada 25 de febrero por la primera intervención en 1957, el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital Marcial Quiroga ratifica su labor en favor de la salud auditiva. Esta tecnología consiste en un dispositivo electrónico de alta complejidad que permite recuperar la audición mediante la estimulación directa del nervio auditivo en personas con sordera, transformando su comunicación e integración social.

Sobre la relevancia de la detección temprana, la Dra. Roxana Gatica, jefa del Servicio de ORL, señaló: “El diagnóstico precoz es fundamental. Cuanto antes detectemos una hipoacusia, mayores serán las posibilidades de intervención y rehabilitación exitosa”.

Asimismo, la profesional remarcó que “el implante coclear no solo devuelve la posibilidad de escuchar, sino que cambia radicalmente la calidad de vida del paciente y su entorno familiar”.

El abordaje en el nosocomio es integral e incluye desde el screening auditivo neonatal para detección precoz, estudios completos en todas las edades y diagnóstico por imágenes especializado, hasta la cirugía con equipamiento de primer nivel y la rehabilitación postimplante. Para ello, se dispone de un equipo multidisciplinario coordinado.

Al respecto, Gatica agregó: “En el Hospital Marcial Quiroga creemos que oír es una puerta a la comunicación, al aprendizaje y a la inclusión. Por eso contamos con un equipo multidisciplinario conformado por otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, técnicos en audiología, anestesiólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes y personal de enfermería, que trabajan de manera coordinada en cada etapa del proceso”.

Este trabajo sostenido no se limita a la cirugía y activación del dispositivo, sino que requiere del compromiso familiar y controles periódicos. Desde el centro asistencial instan a la comunidad sanjuanina a realizar consultas y controles de rutina, recordando que la audición es un pilar clave para el desarrollo y hoy existen herramientas tecnológicas para restablecerla.