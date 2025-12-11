El juez federal Daniel Rafecas dispuso este jueves el allanamiento de dos lotes ubicados en el exclusivo barrio Ayres Plaza de Pilar, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a la firma Real Central SRL y que apunta a estructuras vinculadas a supuestos testaferros del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue ejecutada por agentes de la Policía Federal Argentina como parte de una serie de diligencias destinadas a profundizar el análisis sobre movimientos patrimoniales y conformaciones societarias bajo sospecha.

Si bien los terrenos figuran administrativamente como “a construir”, los investigadores sostienen que en realidad contienen una propiedad de grandes dimensiones, lo que despertó las alarmas sobre el origen de los fondos utilizados. Ambos lotes pertenecen a Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes también aparecen como titulares de una mansión de más de 100 mil metros cuadrados, cuya adquisición fue señalada como injustificada por la Coalición Cívica, denunciante en la causa.

El expediente destaca que Conte fue monotributista hasta 2012, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020 y se jubiló en 2021, mientras que Pantano mantiene deudas bancarias y también estuvo inscripto como monotributista. Ese perfil económico contrasta con la magnitud del patrimonio en cuestión, lo que derivó en múltiples pedidos de informes para determinar la trazabilidad del dinero.

La Justicia también reconstruyó el historial de la mansión de Pilar, que fue adquirida en 2017 por el ex futbolista Carlos Tévez y vendida en 2023 a Malte SRL, una empresa que prestó servicios a la AFA por la implementación del sistema VAR, en un contrato de US$ 500 mil. En mayo de 2024, Malte transfirió la propiedad a Real Central SRL, motivo por el cual Rafecas ordenó a ARCA el relevamiento impositivo de la compañía y de sus autoridades.

En paralelo, el magistrado dictó la prohibición de salida del país, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas de Pantano, Conte y Real Central SRL. Fuentes judiciales confirmaron que la firma posee al menos 59 vehículos, entre autos, motocicletas y unidades de alta gama o colección. La denuncia original también detallaba la existencia de un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y diversas instalaciones deportivas.