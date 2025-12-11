María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro y flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz, reapareció públicamente en Oslo en la madrugada local del miércoles, alrededor de las 22.30 hora argentina. Su llegada había sido anunciada por su hija Ana, y marcó el fin de meses de silencio y anonimato derivados de la persecución que enfrenta en Venezuela. “¡Oslo, aquí estoy!”, expresó la dirigente al salir al balcón del hotel donde se hospeda, ante una multitud de venezolanos que la esperaba.

Según informaron los organizadores de los Premios Nobel, Machado ofrecerá este jueves una conferencia de prensa tras reunirse con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en un encuentro programado para las 9.45, hora local. La opositora se asomó al balcón para cantar el himno nacional de Venezuela y agradeció el apoyo de sus compatriotas, incluso rompiendo el protocolo al acercarse al público y a la prensa reunida en las inmediaciones.

En sus redes sociales, compartió un mensaje acompañado de imágenes del momento: “El abrazo que necesita toda Venezuela. Gracias!!”, escribió en X, donde se la ve saludando a la gente tras el vallado de seguridad. La escena generó una fuerte repercusión entre la diáspora venezolana que sigue de cerca su situación política y judicial.

Mientras en Estocolmo se desarrollaba la ceremonia de entrega del Nobel, Machado hizo llegar un audio en el que agradeció “este inmenso reconocimiento” y afirmó que el premio pertenece “a todos los venezolanos”. Allí también reveló que, al arribar a Noruega, esperaba reencontrarse con sus hijos y con “tantos venezolanos que comparten nuestra lucha y pelea”, en referencia al movimiento opositor que lidera.

La reaparición pública de Machado se da en medio de un clima político tenso en Venezuela, donde continúa la presión internacional y los cuestionamientos a la administración de Maduro por la persecución a opositores y el recorte de libertades. Su presencia en Oslo y la visibilidad que otorga el Nobel reactivan el debate sobre el futuro del país y el rol que la dirigente jugará en el tablero político regional.