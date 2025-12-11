El viaje de egresados del 6° año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva sufrió dos demoras consecutivas debido a que cuatro choferes dieron positivo en controles de alcoholemia realizados en la Terminal de Ómnibus de Oliva. El operativo, solicitado por los padres de los estudiantes, frenó la salida del micro que tenía destino final en San Carlos de Bariloche.

Los primeros dos conductores fueron sometidos a los tests antes de emprender el viaje y ambos registraron presencia de alcohol en sangre. De inmediato, fueron multados, se les retuvieron las licencias y quedaron inhabilitados por orden de la jueza de Faltas, Marisa Bassano. La cifra de la multa ronda los $800.000 y el plazo de inhabilitación se definirá en los próximos días.

Publicidad

La empresa Flecha Bus envió luego otra unidad con dos nuevos choferes, pero éstos también dieron positivo en las primeras mediciones realizadas con dispositivos de la Municipalidad de Oliva. La sorpresa y la preocupación crecieron entre los padres, que denunciaron falta de explicaciones por parte de la compañía.

Ante la reiteración de resultados, la jueza de Faltas pidió la intervención de la Policía Caminera para repetir las pruebas con otros equipos. Para verificar el funcionamiento de los aparatos, se realizó un test al director del colegio (que no consume alcohol) y el resultado fue cero, confirmando la fiabilidad de los dispositivos municipales.

Publicidad

Finalmente, tras horas de incertidumbre, la Policía Caminera efectuó nuevos controles a los choferes de reemplazo. En esta instancia dieron negativo, lo que permitió autorizar la salida y que los estudiantes pudieran iniciar su viaje rumbo a Bariloche.