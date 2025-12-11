La definición del Torneo Clausura ya está en marcha y la AFA confirmó este jueves la terna arbitral que dirigirá la final entre Racing y Estudiantes. El juez designado es Nicolás Ramírez, quien no tuvo participación en las semifinales y se perfilaba como candidato para el partido decisivo. Estará acompañado por Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso como asistentes, mientras que Pablo Dóvalo y Mariana Dure cumplirán funciones de cuarto y quinto árbitro. En el VAR actuarán Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo.

Racing accedió al duelo definitorio tras eliminar a Boca por 1-0 en La Bombonera, con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez que selló el pase de La Academia. Estudiantes, por su parte, derrotó a Gimnasia en el clásico platense con un tanto de Tiago Palacios para asegurar su lugar en la final.

El encuentro se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde ambos equipos buscarán coronarse en el último torneo del año. La organización confirmó que, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos dividido en dos partes de 15. Si la paridad persiste, la definición se resolverá mediante una serie de penales, según lo establecido en el Reglamento General de la AFA.