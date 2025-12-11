El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves a las 16 horas la inflación de noviembre, un dato que llega con expectativas moderadas y proyecciones que ubican la suba de precios entre 2,3% y 2,5%. Tanto consultoras privadas como el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central coinciden en que el penúltimo mes del año mantuvo la tendencia levemente ascendente de los últimos meses. El REM anticipó un 2,3% para noviembre y estima que la inflación interanual cerrará 2025 en 30,4%.

El estudio de Equilibra proyectó un avance del 2,5% en el mes, con mayor presión en vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La consultora estimó una variación interanual del 31%. EcoGo Consultores coincidió con una estimación del 2,5% y señaló que noviembre mostró “normalización y correcciones” que mantuvieron la inflación al alza. Destacaron que la carne y las frutas impulsaron el rubro alimentos durante las dos primeras semanas, con aumentos del 5,8% y 18,7%, respectivamente.

La Fundación Libertad y Progreso ubicó la inflación mensual en 2,3%, con un acumulado anual de 27,7% y una variación interanual del 31,2%. Sostuvo que las décimas por encima del 2% desde septiembre se explican por la depreciación del peso desde mediados de año, cuyo impacto aún persiste. En paralelo, la consultora C&T midió un 2,4% para el Gran Buenos Aires, suba explicada por el encarecimiento de la carne vacuna, el efecto del Cyber Monday (que redujo precios en algunos rubros durante la primera semana) y aumentos en servicios regulados como transporte, electricidad y gas. Esa medición dejó la inflación interanual de la región en 29,1%.

Como anticipo del dato nacional, la Ciudad de Buenos Aires informó una inflación del 2,4% en noviembre, acumulando 28,3% en los primeros once meses y una variación interanual del 32,6%. El organismo porteño señaló que vivienda, alimentos, transporte, restaurantes y hoteles, y recreación y cultura explicaron más del 70% del incremento.

El dato del INDEC llega tras una secuencia de meses con leves incrementos: mayo había marcado un 1,5%, pero luego la inflación retomó la senda ascendente con 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; y 2,3% en octubre. Las consultoras esperan que noviembre mantenga ese escalón, a la espera de cómo evolucionará la dinámica en el cierre del año.