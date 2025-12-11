La revista Time eligió a los “arquitectos de la inteligencia artificial (IA)” como Persona del Año 2025, en un reconocimiento inédito a quienes, según la publicación, “han tomado el volante de la Historia” mediante el desarrollo de una tecnología que está remodelando la economía, la política y la vida cotidiana. Aunque en 1982 distinguió a “la computadora”, es la primera vez que la revista destaca de forma conjunta a la IA y a quienes impulsan su avance.

En su edición especial, Time sostuvo que ninguna figura humana tuvo un impacto comparable al de la revolución tecnológica protagonizada por los sistemas de IA. Afirmó que el fenómeno atraviesa múltiples dimensiones, ya que por primera vez una tecnología puede “amplificar o reemplazar habilidades cognitivas humanas a escala masiva”, modificando desde la producción de información hasta la manera en que las sociedades imaginan su futuro.

Publicidad

La portada reúne a varios de los protagonistas de esta transformación en una imagen que reproduce el icónico Lunch atop a Skyscraper. Sentados sobre una viga suspendida sobre Nueva York aparecen Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Elon Musk (Tesla, SpaceX y xAI), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella (Microsoft), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic) y Fei-Fei Li (Instituto de IA de Stanford). La revista los definió como los responsables de “inaugurar la era de las máquinas pensantes”.

Time destacó que su labor “asombró y preocupó a la humanidad, transformó el presente y trascendió los límites de lo posible”, impulsando innovaciones científicas sin precedentes y reorientando políticas de Estado. Para la publicación, el avance de la IA alteró rivalidades geopolíticas, aceleró la adopción de robots en hogares e instaló debates sobre seguridad, desinformación, propiedad intelectual y el futuro del trabajo.

Publicidad

El reconocimiento llega tras un año marcado por el lanzamiento de modelos cada vez más potentes, que intensificaron las discusiones sobre transparencia, supervisión y riesgos democráticos. Investigadores alertaron que la dependencia de sistemas opacos puede amplificar sesgos o generar decisiones automatizadas difíciles de controlar, mientras gobiernos de todo el mundo avanzan en nuevas regulaciones.

En paralelo, la IA mostró progresos que hasta hace poco parecían ciencia ficción: diagnósticos asistidos por algoritmos, descubrimiento acelerado de fármacos, creación artística generativa y asistentes capaces de razonar en lenguaje natural. Según Time, estas capacidades ya transforman la salud, la educación, el entretenimiento, la defensa y las finanzas.

Publicidad

La revista también subrayó el impacto económico, al señalar que las grandes tecnológicas concentraron inversiones récord y que industrias tradicionales se vieron obligadas a adaptarse. Además, remarcó que la carrera por el liderazgo global en IA se volvió un eje estratégico entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, con consecuencias en la competencia global.

En el plano político, Time advirtió que la IA ingresó de lleno en la discusión pública, desde su uso en la gestión estatal hasta los riesgos de manipulación informativa en campañas electorales. El auge de los deepfakes y contenidos sintéticos llevó a partidos y reguladores a implementar medidas para resguardar la integridad democrática.

Aunque la portada pone el foco en los líderes más visibles, la revista enfatizó que la revolución de la IA es el resultado del trabajo de miles de investigadores, ingenieros, programadores, diseñadores y artistas que impulsan esta transformación desde laboratorios, universidades y empresas emergentes alrededor del mundo.