El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró el alerta sanitaria por sarna ovina en siete localidades de Chubut, con el objetivo de contener focos emergentes y evitar su propagación hacia regiones libres. La medida, formalizada mediante la Resolución 939/2025 y publicada en el Boletín Oficial, rige para Gastre, Telsen, Cushamen, Languineo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman, donde se detectó un incremento de casos en los últimos años.

El organismo adoptó esta decisión tras los requerimientos de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), que alertó sobre la necesidad de reforzar acciones sanitarias ante la mayor incidencia de la parasitosis en la Patagonia. El alerta implica intensificar la vigilancia epidemiológica, notificar de inmediato cualquier sospecha y aplicar los procedimientos sanitarios establecidos para el control de la enfermedad.

La sarna ovina, causada por el ácaro Psoroptes ovis, se transmite por contacto directo entre animales y suele tener mayor presencia en otoño e invierno. Sus signos incluyen caída de lana, costras extensas, prurito intenso y conductas anormales de rascado. En casos avanzados se observan zonas sin lana, piel endurecida y lesiones visibles como el llamado “granito”, una vesícula característica que torna la piel verde-azulada.

El Senasa recordó que ante la sospecha o confirmación de la enfermedad se debe notificar de inmediato para coordinar tratamientos antisárnicos del 100% de los animales, utilizando productos autorizados y supervisados por veterinarios acreditados o personal capacitado de Coprosa. Aunque los inyectables no garantizan eficacia total, el método más efectivo es el baño por inmersión, realizado bajo supervisión oficial.

La normativa también incorpora nuevas exigencias para el traslado de ovinos desde los departamentos en alerta hacia zonas libres. Para envíos que no sean a faena, se deberán aplicar dos baños por inmersión con un intervalo de 10 a 12 días, realizar el segundo dentro de los siete días previos al traslado, presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial y cumplir con una cuarentena de 24 días en el establecimiento de destino.

En cuanto a los movimientos con destino a faena, los envíos a frigoríficos de tránsito federal requerirán únicamente la autorización del Senasa. En cambio, los traslados hacia establecimientos sin tránsito federal deberán contar con el certificado sanitario correspondiente, emitido por el organismo nacional o por Coprosa.