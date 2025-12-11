Este domingo 14 de diciembre será una jornada decisiva para los equipos sanjuaninos que continúan en carrera en el Torneo Regional Amateur 2025. Los equipos sanjuaninos disputarán los encuentros de vuelta de la segunda fase, en los que buscarán el pase a la tercera ronda del certamen que otorga ascensos al fútbol profesional.

Desde las 17, Alianza recibirá en San Juan a Argentino de Mendoza. En la ida, ambos igualaron 0 a 0, por lo que la serie quedó completamente abierta. El duelo será dirigido por Luciano José Morello, acompañado por Lucas Darío Coltro y Brian Francisco Rekers, con Gastón Ambrosino como cuarto árbitro, todos de Córdoba.

Publicidad

A la misma hora, Unión de Villa Krause afrontará un cruce determinante ante General Belgrano de Media Agua. El partido también llega igualado luego del 1-1 en el primer encuentro. El árbitro principal será Sabathiel Urias Del Castillo Leal, asistido por Gustavo Daniel Guerrero, Lucas Chacón y Héctor David Sosa, todos de San Luis.

Por su parte, Árbol Verde jugará en Jáchal con la urgente necesidad de revertir la serie frente a Peñaflor de Caucete, que se impuso 3-1 en la ida. El encuentro se disputará desde las 17:00 y será controlado por la terna de Calingasta compuesta por Jorge Andrés Albanesi, Fernando José Pereira y Hernán Porras Araya, con Pedro Coria Cervera como cuarto árbitro.

Publicidad

Con los resultados ajustados en dos de las llaves y un equipo obligado a la remontada, la definición promete emociones fuertes. Los tres representantes sanjuaninos buscarán este domingo continuar su camino en el certamen regional y meterse entre los mejores de la competencia.