En medio de una creciente especulación sobre el futuro político del exgobernador Sergio Uñac, el diputado nacional por San Juan, Jorge Chica, se refirió a la posibilidad de que su correligionario se convierta en una figura presidenciable para el espacio peronista de cara a las elecciones de 2027. Sus declaraciones, emitidas en una entrevista con Radio Sarmiento, llegan mientras portales nacionales destacan una serie de reuniones de Uñac con gobernadores de distintas provincias.

Una figura con proyección federal

Consultado sobre si Uñac es una opción para liderar al peronismo en la próxima contienda nacional, Chica no dudó en respaldar su potencial. "¿Por qué no?", planteó el legislador, para luego argumentar: "Siempre ha sido visualizado como uno de los referentes jóvenes que resurgía dentro del peronismo". Destacó que la gestión de Uñac al frente de la provincia y su capacidad para construir lazos con otros mandatarios le permiten "potenciar todas esas relaciones".

Chica hizo hincapié en la necesidad de "resurgir nuevos referentes" dentro del espacio político y consideró que Uñac "reúne un montón de condiciones" para serlo. En este sentido, subrayó la importancia de que el futuro candidato provenga del interior del país: "Me parece que debe de tener un alto componente federal... es muy importante que podamos tener la presencia de gobernadores del interior".

El "tour" de reuniones que marca la agenda nacional

La entrevista tocó los recientes movimientos de Uñac, que han sido registrados por medios nacionales como Infobae. El diputado confirmó la naturaleza de estos encuentros, mencionando específicamente la visita del exgobernador a su par de Neuquén, Rolando Figueroa, el pasado martes.

"Los distintos sectores lo van marcando y yo creo que va en camino va tomando un nivel en la cual hay una necesidad de referentes jóvenes, referentes del interior", analizó Chica sobre estas reuniones, que los portales describen como una "ruta" para dialogar sobre la renovación del espacio justicialista. No obstante, el diputado aclaró que "hoy es muy apresurado decir hacia dónde va" y remarcó que la última palabra la tiene el propio Uñac.

Desvinculación de la causa Chiqui Tapia y agenda legislativa

Ante la consulta sobre si la causa judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y sus vínculos con la gestión de Uñac podrían afectar su imagen, Chica fue categórico: "No, en absoluto". Sostuvo que todas las gestiones para traer eventos futbolísticos a San Juan, como los partidos de la selección nacional, se hicieron dentro de "marcos institucionales" y con "total transparencia".

Respecto al presupuesto y las leyes que se tratarán en sesiones extraordinarias, el diputado se mostró crítico con la posible reforma laboral. "No puede haber un sinónimo de modernización con precarización", afirmó, adelantando que analizarán el texto oficial para oponerse a toda norma que fragilice los derechos de los trabajadores. Sobre la posible reforma a la Ley de Glaciares, Chica apoyó la idea de dar mayor autonomía a las provincias mineras como San Juan para definir sus políticas, siempre bajo el equilibrio entre "desarrollo" y "cuidado del medio ambiente".