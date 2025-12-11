IPV relanzaría los créditos para viviendas: cuáles serían los requisitos y cambios clave

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanza en la reactivación de los créditos individuales para construcción y su directora, Elina Peralta, confirmó que la nueva operatoria incluirá cambios profundos en los requisitos, la superficie permitida y el mecanismo de adjudicación. La funcionaria remarcó que todo está supeditado a la aprobación del presupuesto 2026, cuya definición se espera en la Cámara de Diputados, pero aseguró que el organismo ya trabaja en la adecuación técnica para relanzar el programa apenas se conozca el monto disponible.

Al detallar el proceso, Peralta señaló que la planificación de estos créditos está directamente vinculada a la capacidad presupuestaria del año próximo. Según explicó en radio Light, “la proyección de viviendas y operatorias individuales depende de las necesidades de los departamentos y del presupuesto final que se apruebe”. Añadió que el equipo técnico está revisando cada aspecto porque “es fundamental garantizar certezas a las familias antes de abrir una nueva inscripción”.

Uno de los cambios más significativos está relacionado con la superficie cubierta financiada. La directora indicó que, en la operatoria anterior, se tomaba como referencia una cobertura del 80 por ciento de 80 metros cuadrados, un mecanismo que generó dudas y reclamos. En sus palabras, “muchos beneficiarios llegaban a los últimos desembolsos y manifestaban que no alcanzaban a cubrir el porcentaje exigido, lo que les generaba dificultades para avanzar con la obra”. Frente a esa situación, se tomó la decisión de modificar el esquema: “Ahora vamos a cubrir 65 metros cuadrados al cien por ciento, lo que permite que cada familia sepa exactamente qué parte deberá afrontar con recursos propios”.

Otro punto clave será la reducción del límite máximo de metros cuadrados proyectados. Peralta afirmó que ya no se aceptarán proyectos de hasta 200 metros cuadrados, como sucedía antes, sino que el nuevo tope será de 150. Justificó la medida al señalar que “una persona que proyecta una vivienda de 200 metros cuadrados suele tener capacidad de avanzar por su cuenta, por lo que corresponde enfocar los créditos en sectores que realmente necesitan esta asistencia”. Aseguró que el objetivo es “volver la operatoria más eficiente y equitativa”.

En cuanto al mecanismo de adjudicación, la funcionaria adelantó que se recurrirá a un sistema de sorteo con cupos limitados. Explicó que, al asumir la gestión, encontraron alrededor de 600 familias vinculadas a operatorias individuales, una cifra que hoy sería imposible sostener. “No podemos comprometernos con volúmenes que el presupuesto no permite. Por eso la asignación será limitada y definida en función del monto disponible. Una vez que tengamos ese número, realizaremos sorteos transparentes para establecer los beneficiarios”, afirmó.

Peralta también indicó que el organismo se encuentra evaluando criterios técnicos y administrativos para que el proceso sea más claro para los aspirantes. Sostuvo que “es importante que la gente sepa desde el inicio qué se financia, qué no y en qué tiempos”, y añadió que se trabaja para “evitar interpretaciones erróneas y procedimientos que históricamente generaron confusión”. Subrayó que, una vez aprobado el presupuesto, se publicarán los requisitos definitivos, los plazos de inscripción y la documentación obligatoria.

Para cerrar, remarcó que el objetivo del IPV es recuperar una herramienta que tuvo un fuerte impacto social y volverla más accesible. “Queremos una operatoria ordenada, sostenible y transparente. Sabemos que la expectativa es alta y que muchas familias esperan una oportunidad para construir su casa, por eso estamos dedicados a mejorar cada etapa del proceso”, concluyó.