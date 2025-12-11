El dolor de Luis Ventura ante el ataque: "Por mis hijos mat..."

Luis Ventura atraviesa una situación de gran conmoción y ha prometido llegar hasta las últimas consecuencias tras la publicación de información falsa sobre la salud de su hijo menor, Antonito Ventura, a quien tuvo con Fabiana Liuzzi. Una página de Facebook, conocida por difundir "noticias falsas y en modo catastrófico", difundió un título que aseguraba: “Noche negra para Ventura: la vida de su hijo menor al filo y el temor a lo peor”.

Ventura relató que la noticia comenzó a escalar rápidamente, lo que llevó a que lo llamaran para solidarizarse y consultar sobre el estado de su hijo. El primer contacto fue del coreógrafo Flavio Mendoza, quien se comunicó con él visiblemente preocupado. El impacto de la mentira trascendió su círculo inmediato; el periodista mencionó que incluso familiares lejanos se hicieron eco del rumor. “Me llamó la tía de Antonito, que vive en otra provincia, para saber si es cierto”, explicó el conductor.

El comunicador manifestó su profundo enojo ante el uso de su vida privada para generar pánico, especialmente cuando se trata de sus hijos. “Con los pibes no, bajo ningún punto de vista”, sentenció. Además, la publicación utilizó material sensible: “Con un agravante de mostrar y reproducir fotos que se hicieron cuando estuvo internado, que se le hicieron operaciones, en un derrotero hospitalario, que para mí fue muy doloroso”.

Mirando directamente a la cámara y visiblemente cansado por la situación, Ventura lanzó una dura advertencia contra los responsables de la difamación. Aseguró que ya está en contacto con abogados, lo que permitiría rastrear la dirección IP y determinar quién está detrás de la publicación. “Ojalá que nunca los encuentre, porque yo por mis hijos mat…Ahí no. Si es 1, 10, 25, no me importa. Los estoy esperando”, afirmó el periodista. Concluyó con la promesa de acción legal inmediata: “Voy a investigar hasta las últimas consecuencias contra estas páginas fantasmas”.