El Banco Nación anunció una promoción especial para los conductores argentinos que estará vigente hasta el 31 de diciembre. El beneficio permite acceder a un descuento del 30% en la compra de combustible con un tope de reintegro mensual de $15.000. La oferta es válida únicamente los viernes, sábados y domingos y se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del banco a través de la billetera digital MODO BNA+.

Para aprovechar el descuento, los usuarios deben abonar el combustible utilizando la app MODO BNA+ y escanear el código QR disponible en las estaciones de servicio adheridas. El beneficio se encuentra disponible en las principales cadenas del país, como YPF, Shell, Gulf y Axion, lo que garantiza múltiples opciones para acceder al reintegro. No serán válidos los pagos con saldo de cuenta ni con otras billeteras digitales que no pertenezcan a MODO BNA+.

Publicidad

El banco recordó que el límite mensual de reintegro es de $15.000 por cliente, independientemente de la cantidad de operaciones realizadas o si se utilizan varias tarjetas dentro del mismo período. Una vez alcanzado ese tope, no se acreditarán nuevos descuentos hasta el mes siguiente.

El reintegro se depositará dentro de los 30 días posteriores a cada compra en la cuenta monetaria asociada a MODO BNA+ del titular que realizó el pago. En caso de que la operación sea efectuada por un adicional, este deberá contar también con una cuenta en la billetera del Banco Nación para recibir el beneficio. La entidad aclaró además que no se responsabiliza por la calidad del combustible adquirido, ya que la promoción se limita al descuento aplicado sobre el valor abonado.

Publicidad

Con esta propuesta, el Banco Nación busca ofrecer un alivio al gasto de combustible en un contexto de aumentos periódicos y alta demanda. Los clientes que cuenten con tarjetas Visa o MasterCard de la entidad pueden acceder al beneficio de manera rápida y sencilla a través de MODO BNA+ y aprovecharlo antes de que termine el año.