Aerolíneas Argentinas confirmó este jueves la firma del pacto “paros cero”, un acuerdo con los gremios aeronáuticos que asegura la continuidad total de las operaciones sin interrupciones hasta marzo. El entendimiento incluye un incremento salarial del 8,5% y una actualización del esquema de viáticos con una suba del 10%, medidas que acompañan la negociación con los sindicatos y buscan estabilizar el clima laboral en una etapa clave del año.

La compañía destacó que este compromiso se formaliza en paralelo al desarrollo de su plan de inversión y modernización de flota, financiado exclusivamente con recursos propios. Según informaron, la previsibilidad en las operaciones es indispensable para cumplir con el cronograma de incorporación de nuevas aeronaves y avanzar en distintos procesos de renovación estructural orientados a mejorar la eficiencia y la competitividad.

Publicidad

El acuerdo también apunta a garantizar tranquilidad para los pasajeros en un período de alta demanda turística, donde eventuales medidas de fuerza podrían afectar seriamente la actividad. Desde la línea aérea aseguraron que el pacto es fruto de un “diálogo continuo” con los gremios y que forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento interno y optimización de costos.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas acumula varios meses con balances operativos positivos, un dato que la empresa considera clave para sostener su plan de modernización. Con este marco de negociación cerrado, las autoridades esperan transitar el primer trimestre del próximo año con normalidad y concretar los hitos previstos dentro de su programa de renovación.