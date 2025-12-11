El FC Haka, el segundo club con más títulos en Finlandia, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia: además del descenso consumado en octubre, ahora enfrenta la destrucción total de una tribuna y graves daños en su estadio tras un incendio provocado por tres adolescentes simpatizantes. El siniestro, registrado el domingo pasado, arrasó la grada del Factory Field e inutilizó gran parte del campo de juego de césped artificial, obligando a su demolición por riesgo de derrumbe.

Según informó The Sun, los tres jóvenes (uno de ellos de 15 años) fueron arrestados por la policía local y confesaron haber iniciado el fuego. Sin embargo, la ley finlandesa impide que enfrenten cargos al encontrarse por debajo de la edad de responsabilidad penal, por lo que es poco probable que reciban sanciones judiciales más allá de intervenciones administrativas.

La dirigencia del club comunicó de inmediato la situación a sus hinchas y expresó el profundo impacto que genera este nuevo golpe tras la pérdida de la categoría. “La destrucción de la tribuna final supone un duro golpe para toda la comunidad. El incendio también destruyó el campo de fútbol, dejándolo parcialmente inutilizable. Afortunadamente, no hubo heridos y la excelente labor del Servicio de Rescate, VPK y otros operadores logró proteger los demás edificios del campo de Tehtaas”, señaló el comunicado oficial.

El presidente, Marko Larsson, también se refirió al hecho y agradeció el acompañamiento recibido desde el primer momento. “Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente, y seguiremos necesitándolo en el futuro. Aún no hemos evaluado el costo del daño, pero es probable que sea significativo”, aseguró. Ante la magnitud de la pérdida, el club lanzó una campaña para que hinchas, socios y cualquier persona interesada pueda colaborar económicamente con la reconstrucción del estadio y la recuperación institucional tras una temporada marcada por el fracaso deportivo y la destrucción material.