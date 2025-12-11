Filtraron el mail clave que Redrado envió a Salazar por su hija y la cuota

La prolongada disputa que protagonizan Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo tras la filtración de un correo electrónico y detalles de un documento que vinculan al economista con la menor. La mediática está exigiendo que Redrado pague la cuota alimentaria de Matilda, aunque él insiste en que no le corresponde, ya que argumenta que no es el padre.

En el programa DDM se mostró el contenido de un correo que Redrado le habría enviado a Salazar en octubre de 2020, cuando la relación sentimental ya había terminado y él estaba en pareja con Lulú Sanguinetti. En ese contexto, el economista, que veía a Matilda "a escondidas", le escribió a Luciana.

El asunto del mensaje era "hablar". Guido Záffora leyó la declaración completa del economista: “Hola Luli: pena que te hayas enojado sin tener yo algo que ver. Me encantaría hablar del tema y el futuro de Matu, que es lo que importa. A tu disposición. M’”. Previo a esto, en un intercambio sobre esta situación, Redrado le había expresado: ‘Preguntate qué gano yo con esa actitud’. A esto, Salazar respondió: ‘Me duele y me molesta que me digas’.

La controversia se sustenta también en un documento que fue firmado por ambos. En uno de sus párrafos, el documento especifica la responsabilidad económica de Redrado: “Una vez producido el nacimiento de la criatura Martín Redrado se hará cargo de la vivienda que habita la madre con la menor hasta los 18 años de vida de la misma, asumiendo el pago de alquiler hasta un monto de 4 mil dólares, más los impuestos, luz y gas”.