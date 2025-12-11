Una mujer de 27 años fue detenida en Campo Viera, Misiones, acusada de haber estafado de manera sostenida durante diez años a un hombre de 86 años mediante el uso indebido de su tarjeta bancaria y su cuenta de banca móvil. La causa se inició este jueves, cuando la víctima, identificada como Aníbal S., descubrió movimientos financieros no autorizados en su cuenta del Banco Macro y decidió radicar la denuncia.

Según su testimonio, desde 2014 se registraban consumos, transferencias y pagos que él nunca había realizado. Ante la denuncia, la Policía comenzó a analizar los resúmenes bancarios del jubilado y comprobó que los movimientos irregulares se extendían durante una década. Ese registro permitió identificar a una sospechosa: Ángela Paola de S., residente en el kilómetro 28 de Campo Viera.

De acuerdo con fuentes policiales, la mujer habría mantenido una relación afectiva con el damnificado, circunstancia que le permitió acceder tanto a la tarjeta bancaria como a las credenciales de la banca móvil. Con estos datos, habría efectuado múltiples operaciones sin conocimiento ni autorización del titular de la cuenta.

Durante la investigación se constató que la tarjeta estaba asociada a diversas plataformas de contenido digital. Entre los gastos detectados figuraban suscripciones a servicios como Netflix y YouTube Premium, que habrían sido utilizados desde un dispositivo perteneciente a la acusada. Estos consumos, sumados a las transferencias y pagos electrónicos, reforzaron la hipótesis de una maniobra sostenida en el tiempo.

Con los elementos reunidos, se desplegó un operativo policial que culminó con la detención de la mujer y el secuestro de su teléfono celular. Los investigadores consideran que el dispositivo será clave para reconstruir el destino de los fondos y verificar la vinculación entre las operaciones observadas y las cuentas del jubilado.

La causa continúa en etapa de análisis mientras la Justicia avanza para determinar la magnitud total del perjuicio económico y las responsabilidades penales de la acusada.