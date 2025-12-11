Icardi enfrenta rumores de despido y desvinculación: "Fake news"

Mauro Icardi, figura del Galatasaray, salió a confrontar públicamente las versiones que circulan en Turquía sobre su futuro en el club, luego de que diversos informes sugirieran que la institución estaba pensando desvincularlo. Las especulaciones indicaban que el club turco se había hartado de los escándalos vinculados a la vida privada del jugador y a sus viajes, siendo un quiebre el permiso solicitado para ver a sus hijas.

El futbolista, visiblemente molesto, utilizó su cuenta de Instagram para responder a los supuestos llamados del club. Icardi escribió que estaba enfadado y que no solo a él, sino también a su representante, nadie los había contactado. "Entiendo que mi nombre les vende y que algunos 'periodistas' turcos quieren instalar que me llamaron del club para informarme de mi 'no renovación' de contrato... pero no solo que no me llamó nadie a mí sino que a mi representante tampoco", sentenció.

El delantero no dudó en atacar a los medios por difundir lo que él califica de "noticias falsas". El jugador fue picante al sugerir la intención de la prensa de distraer la atención de los problemas deportivos: "Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?".

Icardi desmintió enfáticamente la posibilidad de un despido anticipado, tildando los rumores de "Fake news...". Finalmente, el futbolista aseguró que, a pesar de las controversias, su salida de la institución será por la puerta grande: "Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta". El delantero ya había anticipado esa postura en su primera declaración, confirmando que "Me iré con la cabeza bien alta".