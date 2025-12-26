La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como Inocencia Fiscal, una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca redefinir la relación entre los ciudadanos y la administración tributaria y que está estrechamente vinculado, en el debate público, a la posibilidad de que los argentinos puedan utilizar más libremente sus ahorros fuera del sistema formal (los llamados “dólares del colchón”) sin enfrentarse automáticamente a persecuciones penales o controles excesivos.

Aunque la denominación popular se centra en la idea de los “dólares del colchón”, el proyecto no constituye un blanqueo de capitales tradicional ni un simple permiso para legalizar divisas no declaradas, sino que propone reformas más amplias al régimen tributario, especialmente en el Régimen Penal Tributario, los procedimientos de fiscalización y la forma de declarar el Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Uno de los ejes centrales es el principio de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario (de ahí el nombre “Inocencia Fiscal”) lo que implicaría que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deba contar con evidencia concreta de incumplimientos graves para iniciar persecuciones penales o sanciones duras, en lugar de partir de una presunción general de evasión.

El proyecto ajusta umbrales mínimos para que una conducta sea considerada delito tributario, con valores sensiblemente más altos que los actuales, y mantiene mecanismos para que el contribuyente pueda evitar la denuncia penal si cancela deudas e intereses antes de que se formule la acusación, aunque con ciertas limitaciones por contribuyente.

Además, se crea un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonios definidos dentro de ciertos límites, con el fin de reducir la complejidad de la presentación de este tributo.

El oficialismo argumenta que la iniciativa simplifica trámites, reduce la carga administrativa y brinda mayor previsibilidad legal, lo que podría alentar a que quienes mantienen parte de sus activos fuera del sistema financiero formal (incluidos los “dólares del colchón”) se sientan más seguros de incorporarlos a la economía sin la amenaza permanente de sanciones penales por errores formales o interpretativos.

El proyecto ahora debe ser tratado y eventualmente sancionado por el Senado, donde el oficialismo buscará completar las aprobaciones necesarias para convertirlo en ley junto con la discusión del Presupuesto 2026 que se lleva adelante en la Cámara alta.