Claudio Sebastián Alvarado, un operario que trabajaba en una residencia del country "El Huarpe", ubicado en la Avenida Ignacio de la Roza, Rivadavia, mostró una evolución favorable tras un grave accidente laboral ocurrido el pasado miércoles.

El hecho se produjo poco antes de las 11:00 de la mañana cuando el trabajador se encontraba sobre un andamio realizando tareas con un taladro en un lote del predio. Por razones que no trascendieron, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de tres metros.

Durante la caída, la mecha del taladro se incrustó en su cuero cabelludo, lo que agravó significativamente su estado inicial. Sus compañeros de obra alertaron de inmediato al 911, permitiendo su traslado de urgencia al Hospital Rawson. En dicho nosocomio, los médicos le diagnosticaron un traumatismo cráneo-encefálico con fractura, hundimiento de cráneo y un hematoma subdural agudo, cuadro por el cual fue intervenido quirúrgicamente de manera inmediata.

Tras la cirugía y un periodo de reposo para aguardar su evolución, las autoridades judiciales informaron este jueves que Alvarado fue trasladado a una clínica privada para continuar con su recuperación. Según datos del Ministerio Público Fiscal, el paciente se encuentra actualmente fuera de peligro y su estado de salud progresa de forma positiva.