El candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza San Juan, Cristian Andino, junto a la también candidata Romina Rosas, visitaron Villa Marini, en la zona norte del departamento de Santa Lucía. Durante la jornada caminaron sus calles y dialogaron con los vecinos y vecinas de la zona, escuchando de primera mano sus inquietudes y necesidades.

En este marco, Andino expresó: “Comprometido como siempre, me puse al lado de cada vecino, viéndolos cara a cara y escuchando sus realidades. Quiero que sepan que voy a trabajar sin mirar las horas del reloj, las que sean necesarias, para defender a cada sanjuanino y sanjuanina”.

Por su parte, Romina Rosas resaltó la importancia de construir un proyecto colectivo: “Cada recorrido nos muestra la fuerza y el corazón de nuestra gente. San Juan necesita dirigentes que estén presentes, que acompañen y que defiendan a sus familias”.

La recorrida por Santa Lucía se suma a las distintas actividades que los candidatos del Frente Fuerza San Juan vienen desarrollando en diferentes departamentos de la provincia, reafirmando un proyecto político que tiene como eje la presencia permanente en el territorio y el compromiso con cada vecino y vecina.