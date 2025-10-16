Marley confirmó que será el reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity. El ex futbolista viajó a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien está embarazada de 7 meses y sufrió un accidente doméstico. El conductor ocupará su lugar en el reality de cocina por un tiempo.

Marley, quien se refirió a sí mismo como un "trabajador" y no como un "conductor con ego", contó que aceptó el desafío porque le "pareció divertido". Explicó que no se quedaría una temporada completa cocinando debido a las largas horas y a su hija. Respecto a su desempeño en la cocina, se sinceró diciendo que tiene algo de noción, ya que siempre le cocinó a Mirko y Milenka, aunque “se me han quemado cosas en la vida”. Además, manifestó que le encanta estar de este lado y vivirlo de esta manera, siendo “la primera vez en mi vida que me van a dar una devolución”.

Este reemplazo pondrá a Marley frente a frente con Wanda Nara, quien es la conductora del programa. El conductor recordó que Wanda "tiene un tema" con él, en referencia a la entrevista que le realizó a Mauro Icardi en Turquía.

Wanda Nara había expresado que la producción de Por el Mundo le había pedido el teléfono de su exmarido con el fin de solicitarle una camiseta del Galatasaray. Sin embargo, la mediática se encontró después con la participación de Icardi en el programa.

Sobre esta versión, Marley fue contundente y la desmintió: "Yo le escribí al club". El conductor aclaró que no tuvo problemas en contactar al futbolista, ya que Icardi fue "un divino porque le escribí y contestó". Marley también recordó que, por esta situación, Wanda no le contestaba el teléfono.

Marley, que ya comenzó a grabar su participación en MasterChef Celebrity, anticipó lo que sucederá en el programa.

El conductor reconoció que es "muy probable" que Wanda Nara le "va a echar en cara esa entrevista a Mauro Icardi". Sin embargo, Marley afirmó que está "preparado" para el enfrentamiento: "yo voy a responder también, no tengo problemas".