El reconocido cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino enfrenta una causa por violencia de género y este jueves será sometido a una audiencia en el fuero de Flagrancia, luego de haber sido detenido por un presunto hecho de agresión contra su pareja en su vivienda del departamento Santa Lucía.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando un llamado alertó sobre gritos, disturbios y llanto en el interior del domicilio del artista. Al llegar al lugar, los efectivos constataron destrozos en la vivienda, entre ellos una notebook rota, puertas violentadas y un cuchillo con el que se habrían producido ocho orificios en la madera, según detalló el fiscal Fernando Bonomo, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI).

La víctima, una joven de 23 años, convivía con Rufino junto a la bebé de ambos, de ocho meses, y fue asistida por personal del Ministerio Público Fiscal. Aunque manifestó no querer radicar denuncia, su propio relato incluyó elementos que podrían configurar delitos.

“El propio relato de la víctima señala que recibió golpes, pero también menciona amenazas, lo que habilita la intervención del Ministerio Público, ya que se trata de un delito de acción pública”, explicó Bonomo en declaraciones a Radio Sarmiento.

El fiscal justificó la detención de Rufino como una medida preventiva ante un contexto de posible violencia reiterada. “Hay que entender que en estos casos muchas veces las víctimas están inmersas en una situación que no les permite actuar libremente. Nuestra obligación es proteger a la mujer y al menor que estaba presente”, sostuvo.

Entre las pruebas que sustentan la causa se encuentra además un mensaje de texto que la mujer envió a su madre, pidiéndole que “estuviera atenta” porque se encontraba en peligro. “Estamos en un escenario de violencia”, remarcó Bonomo, añadiendo que el imputado también presentaba lesiones autoinfligidas en un momento de “desborde emocional”.

El caso continúa bajo investigación, y se espera que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal defina si se formularán cargos formales por amenazas y daños, delitos por los que Rufino podría quedar imputado preventivamente mientras avanzan las pericias.