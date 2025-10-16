Después de varios días de rumores y especulación, el actor Nico Vázquez decidió confirmar que está empezando un vínculo con Dai Fernández, su compañera de reparto en la obra Rocky. Aunque el actor ya confirmó el romance, todavía no le quiere poner un título a esta relación.

Vázquez decidió aclarar detalles de lo que están viviendo en una entrevista con SQP, en medio de la "explosión de la noticia".

“Estamos bien, disfrutando, es algo de muy poquitos días, tratando de procesarlo”, expresó Nico Vázquez. El actor se mostró más animado y de mejor humor, confesando que hace cuatro meses y medio la estaba "pasando mal" y que ahora está "tratando de sentir bien" y quiere que "esté todo ordenado". Vázquez insistió en que "Estamos empezando algo, me siento bien, ella se siente bien y no es poca cosa. Eso me da mucha felicidad".

A diferencia de él, Dai Fernández es "mucho más tímida y evita dar declaraciones".

Nico Vázquez reconoció que esta nueva relación causó un shock en el público. Esto se debe a que, cuando se separó de Gimena Accardi, circularon rumores de que él habría sido infiel con Dai Fernández.

“Entiendo que es un quilombo para la gente, quizás más que para nosotros, que sabemos como fueron las cosas”, aclaró Vázquez, y agregó que "Ni nosotros entendemos lo que está pasando".

El actor confesó que no se sintió cómodo al tener que hablar del tema y que se sintió "un poco obligado por la presión de los medios". “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque son los primeros días que estoy empezando algo con alguien, que la estoy conociendo desde otro lugar. Entonces, por respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo”, explicó.

Vázquez sostuvo que le gustaría que su próxima relación fuera "para adentro", pero que ahora está disfrutando del presente: “Me gustaría poder caminar con ella en la calle. Me siento bien de vuelta”.

El actor normalizó la situación, indicando que este tipo de cosas pueden suceder: “A cualquiera de nosotros le puede pasar que tenés una amiga y te pasa algo, me está pasando y me lo estoy permitiendo”. Finalmente, Vázquez agregó que el vínculo puede ser corto o fuerte, y que "eso lo dirá el tiempo".

Por último, Vázquez reveló que, por respeto al matrimonio que tuvo, sintió la necesidad de contarle a Gimena Accardi que estaba empezando algo.