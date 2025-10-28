ANSES: con la AUH, ayuda escolar y lo retenido, familias cobrarán más de $1.115.000 en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento en los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre de 2025, que, sumado a la liberación de fondos retenidos y el pago de la Ayuda Escolar Anual, permitirá que algunas familias perciban sumas acumuladas que superan el millón de pesos.

El Aumento de la AUH en Noviembre

A partir de noviembre, la AUH experimentará un aumento del 2,08%, llevando el monto total por hijo a $119.691. Sin embargo, como es habitual, ANSES abona de forma mensual el 80% de este valor, lo que equivale a $95.752,80 por menor. El 20% restante se retiene y se acumula hasta que los titulares presenten la Libreta AUH que acredita el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos.

El cobro mensual directo varía según la cantidad de hijos:

1 hijo: $95.752,80

2 hijos: $191.505,60

3 hijos: $287.258,40

4 hijos: $383.011,20

5 hijos: $478.764,00

6 hijos: $574.516,80

La Clave: sumar tres conceptos en un solo mes

El cobro excepcional que puede superar $1.000.000 surge de la combinación de tres conceptos para aquellos que presenten la Libreta AUH 2024:

El pago mensual de noviembre de la AUH ($119.691 por hijo). La liberación del 20% retenido a lo largo del año, correspondiente a la Libreta AUH 2024. El pago de la Ayuda Escolar Anual 2025, que asciende a $85.000 por hijo.

Desglose del Cobro Acumulado por Hijo

Según los montos oficiales, un titular puede percibir por cada hijo las siguientes sumas:

Por hijo en situación regular: AUH noviembre: $119.691 Retención liberada (Libreta 2024): $165.863 Ayuda Escolar 2025: $85.000 Total por hijo: $370.554

Por hijo con discapacidad: AUH noviembre: $119.691 Retención liberada (Libreta 2024): $540.094 Ayuda Escolar 2025: $85.000 Total por hijo: $744.785



El Escenario del Millón de Pesos

Con estos valores, una familia con, por ejemplo, un hijo con discapacidad y otro sin ella, puede alcanzar un ingreso total acumulado en noviembre de:

Hijo con discapacidad: $744.785

Hijo sin discapacidad: $370.554

Total familiar: $1.115.339

Es importante destacar que los montos para la Zona 1 (provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones) son superiores, de acuerdo con la Resolución 318/2025 de Anses.

Plazo Clave: Presentación de la Libreta AUH

Para acceder a la liberación del 20% retenido y a la Ayuda Escolar, es fundamental haber presentado la Libreta AUH 2024. Este trámite puede realizarse de forma presencial o a través de la plataforma Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.

El plazo para presentar la libreta vence el 31 de diciembre de 2025. Aquellos titulares que no realicen el trámite a tiempo perderán el derecho a cobrar el 20% retenido, aunque continuarán percibiendo el 80% mensual de la asignación.