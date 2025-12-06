El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un caso de sarampión en un niño de 2 años y 4 meses residente en Santa Elena, provincia de Entre Ríos, lo que ha generado la activación de una alerta epidemiológica en todo el país.

El diagnóstico se realizó luego de que el menor presentara fiebre superior a 38 °C, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos, con inicio de síntomas el 24 de noviembre. La detección se registró el 5 de diciembre a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0), y la confirmación del virus se logró mediante rt-PCR en el Laboratorio Nacional de Referencia tras resultados iniciales indeterminados en anticuerpos IgM.

Actualmente, el paciente permanece clínicamente estable y en aislamiento domiciliario con su familia. El niño había recibido una dosis de vacuna triple viral en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades. La investigación epidemiológica indicó un viaje a Casilda, Santa Fe, entre el 14 y 15 de noviembre, lo que podría estar relacionado con la fuente de infección. Además, todos los contactos estrechos ya fueron identificados y están bajo seguimiento activo para verificar sus esquemas de vacunación y aplicar medidas de aislamiento según corresponda.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud destacó la necesidad de fortalecer la vigilancia de la enfermedad febril exantemática (EFE), completar los esquemas de vacunación y promover la consulta médica temprana ante la aparición de fiebre y exantema. “El objetivo es informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema”, señala el texto.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a personas de cualquier edad y se transmite por gotas expulsadas al toser o estornudar. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. En menores de 5 años y personas malnutridas, puede provocar complicaciones graves como neumonía, meningoencefalitis y trastornos neurológicos irreversibles.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de septiembre de 2025, entre enero y septiembre se reportaron 360.321 casos sospechosos de sarampión en 173 países, con 164.582 confirmados (45,6%). La Región de las Américas perdió recientemente su estatus de libre de transmisión endémica tras la reactivación sostenida del virus en Canadá.

En 2025, hasta la semana epidemiológica 37, la Región de las Américas registró 11.313 casos confirmados y 23 muertes, con los países más afectados siendo Canadá, México y Estados Unidos. Argentina notificó 35 casos, cifra que representa un aumento de 31 veces en comparación con el mismo período de 2024. La mayoría de los casos en la región se concentró en personas de 10 a 19 años, aunque la incidencia más alta se observa en menores de un año.

En Argentina, la circulación endémica del sarampión se interrumpió en el año 2000, con brotes limitados y esporádicos desde entonces. El mayor brote reciente ocurrió entre 2019 y 2020 en Buenos Aires y alrededores. En 2024 se confirmaron casos importados y un brote en Río Negro. En 2025, los casos detectados corresponden a genotipos B3 y D8, vinculados a viajes internacionales a países con brotes activos.

El esquema nacional de vacunación recomienda que todas las personas mayores de un año tengan el esquema completo contra sarampión y rubéola. Los niños de 12 meses a 4 años deben tener una dosis de vacuna triple viral, mientras que mayores de 5 años y adultos deben contar con al menos dos dosis o demostrar inmunidad. Para viajeros internacionales, se aconseja completar la vacunación antes del viaje, tomando precauciones especiales para niños menores de un año y embarazadas.