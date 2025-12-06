Un hecho inusual y pintoresco se convirtió en el centro de atención en las redes sociales este fin de semana, luego de que un peón rural ingresara con un tractor agrícola a un hotel alojamiento en la provincia de Santa Fe. La imagen del vehículo rural estacionado en uno de los garajes del lugar fue captada por otro huésped y rápidamente se viralizó, generando una mezcla de risas, asombro y debate entre los usuarios.

La foto, difundida originalmente por la cuenta de X (exTwitter) “Humanos de Santa Fe”, muestra al tractor, de color amarillo, ocupando tranquilamente una de las plazas de estacionamiento destinadas a los autos de los clientes del hotel. Según informaron medios locales, el tractor pertenecería a un trabajador rural que llegó al establecimiento acompañado de una mujer.

El episodio rápidamente captó la atención de miles de personas, que no dudaron en compartir y comentar la insólita escena. La naturaleza sorpresiva del vehículo en ese contexto despertó reacciones que van desde el humor hasta la admiración por el desparpajo del protagonista.

Reacciones en las redes: del humor a la defensa

La publicación generó un aluvión de comentarios, muchos de ellos cargados de humor y referencias al mundo rural. Uno de los usuarios resumió la situación con una frase que se hizo popular: “Los que son del campo, van al telo como quieren”, destacando la particular idiosincrasia del protagonista.

Otro usuario, haciendo una divertida adaptación de un conocido estribillo, bromeó: “¡Tengo un tractor amarillo, que enloquece y enamora! ¡Hay que comprarse un tractor”.

No obstante, entre las críticas o las bromas, también surgieron voces en defensa del peón rural. Un usuario argumentó: “Pero él fue; hay muchos que no van”, poniendo el foco en el acto en sí más que en el medio de transporte utilizado.