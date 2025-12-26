Un hombre de 42 años fue detenido tras un robo en la conocida heladería Biscui. La Policía actuó a tiempo y pudo recuperar lo sustraído.

Fuentes policiales destacaron que todo ocurrió en el local ubicado en Avenida Ignacio de la Roza, lateral de Circunvalación. El sujeto, identificado como Hugo Sebastián Lepez, ingresó por una ventanilla y se llevó elementos del establecimiento.

Tras esto, personal policial que realizaba recorridas de prevención y seguridad recibió un aviso a través del CISEM sobre un individuo que, tras ingresar al comercio, se daba a la fuga en una bicicleta roja, transportando un objeto sospechoso.

La balanza sustraída fue reconocida por sus dueños.

Los efectivos se desplazaron hacia la zona y lograron visualizar al sospechoso en calle Del Bono, entre Ángel del Rojas y Cornelio Saavedra. Ante esto, procedieron a entrevistarlo y hallaron un bulto oscuro de gran tamaño, que resultó ser una balanza de color gris. Lepez no pudo justificar la propiedad del elemento.

Minutos después, los propietarios de la heladería llegaron al lugar y reconocieron la balanza como suya, confirmando que se trataba del objeto sustraído del comercio. La rápida intervención policial permitió recuperar el bien y detener al sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia.