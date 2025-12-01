La foto inédita que publicó Alberto Cormillot de su pasado: "Hace 64 años"

Alberto Cormillot compartió en sus redes sociales una fotografía inédita y un texto cargado de "humanidad y lucidez" al conmemorar el aniversario número 64 desde que se recibió de médico. La emotiva imagen, en blanco y negro y ligeramente amarillenta por el paso del tiempo, muestra al joven Alberto recibiendo su diploma.

El prestigioso nutricionista recordó el momento fundacional de su carrera, expresando el profundo impacto que tuvo en su familia: “Un día como hoy, hace 64 años, me recibí de médico”. Continuó rememorando el apoyo de sus seres queridos: “Recuerdo el orgullo de mis padres… y aquellos primeros siete objetivos que anoté casi como un mapa para empezar a andar”, escribió el profesional, destacando que sus padres fueron los primeros en sentir orgullo. En la foto se ve al joven Cormillot, de perfil, estrechando el brazo del decano Luis Munist mientras el profesor Molinari está listo para entregarle el diploma.

Tras más de seis décadas dedicadas a su profesión, Cormillot reflexionó sobre la naturaleza sinuosa de la vida y el trabajo, sin intentar presumir un camino perfectamente trazado. “Con los años entendí que la vida profesional —y la vida en general— es una mezcla de metas alcanzadas, otras postergadas y algunas que ni siquiera llegaron a empezar”, reflexionó.

Reconoció que su largo recorrido no estuvo exento de dificultades, pero destacó los pilares que siempre lo sostuvieron: “En este recorrido hubo aciertos, errores, proyectos que se cumplieron y otros que quedaron en el tintero. Lo que siempre estuvo: perseverancia, estudiar todos los días, lo más posible, trabajar en equipo, servir, escuchar”. El médico resumió su filosofía de vida y trabajo con un mantra constante: “Un día a la vez. Haciendo lo mejor posible hoy… y mañana otra vez”, repite, como si se dirigiera al muchacho de la foto.

Toda la vida del doctor Cormillot ha estado “dedicada a cuidar, aprender y compartir”. Esta dedicación ha generado una gran ola de gratitud, con mensajes de pacientes, colegas y admiradores inundando las redes sociales. Entre los comentarios, se leía: “¡Felicitaciones, querido Doc! Toda una vida al servicio de la salud. Un orgullo nacional es usted”, y otro aún más cercano: “¡Felicidades Doctor! ¡Le estoy escribiendo desde una habitación de su clínica! Usted y todo su equipo, son lo MÁS!”.