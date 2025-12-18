El Vaticano confirmó este jueves la beatificación de Enrique Shaw, empresario argentino reconocido por su compromiso con la Doctrina Social de la Iglesia y el mundo del trabajo. La autorización fue dada por el papa León XIV, quien promulgó el decreto que habilita este paso en el proceso de canonización.

Shaw (nacido en 1921 y fallecido en 1962) fue empresario, esposo y padre de familia, así como oficial de la Armada Argentina. Su vida se caracterizó por una visión humana de la empresa, promoviendo la dignidad laboral y la solidaridad con sus trabajadores, una concentración de valores que ahora lo acercan a los altares.

La causa de beatificación avanzó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión, paso clave que fue aprobado por las instancias médicas, teológicas y episcopales correspondientes. Con esta decisión, Shaw se suma a una lista de 12 nuevos beatos anunciados por la Santa Sede, que incluye además a mártires de la Guerra Civil española.

Shaw también fue fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y se destacó por aplicar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en su actividad empresarial, impulsando el salario familiar y una relación cercana con sus trabajadores.

La beatificación de Enrique Shaw representa un hito significativo para la Iglesia católica argentina, al distinguir a un laico del mundo de los negocios por su testimonio de fe vivida en el ámbito laboral y social.