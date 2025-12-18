País
Vaticano autorizó la beatificación del empresario argentino Enrique Shaw
POR REDACCIÓN
El Vaticano confirmó este jueves la beatificación de Enrique Shaw, empresario argentino reconocido por su compromiso con la Doctrina Social de la Iglesia y el mundo del trabajo. La autorización fue dada por el papa León XIV, quien promulgó el decreto que habilita este paso en el proceso de canonización.
Shaw (nacido en 1921 y fallecido en 1962) fue empresario, esposo y padre de familia, así como oficial de la Armada Argentina. Su vida se caracterizó por una visión humana de la empresa, promoviendo la dignidad laboral y la solidaridad con sus trabajadores, una concentración de valores que ahora lo acercan a los altares.
La causa de beatificación avanzó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión, paso clave que fue aprobado por las instancias médicas, teológicas y episcopales correspondientes. Con esta decisión, Shaw se suma a una lista de 12 nuevos beatos anunciados por la Santa Sede, que incluye además a mártires de la Guerra Civil española.
Shaw también fue fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y se destacó por aplicar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en su actividad empresarial, impulsando el salario familiar y una relación cercana con sus trabajadores.
La beatificación de Enrique Shaw representa un hito significativo para la Iglesia católica argentina, al distinguir a un laico del mundo de los negocios por su testimonio de fe vivida en el ámbito laboral y social.
