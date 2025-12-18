Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al Presupuesto 2026, el mercado cambiario argentino registró movimientos mixtos en las cotizaciones del dólar. En una jornada marcada por el debate político en el Congreso, el dólar oficial minorista subió mientras que el dólar blue presentó una leve baja.

Según los datos de cierre del mercado, el dólar oficial minorista se vendió alrededor de $1.480, lo que representa un incremento de unos $5 respecto a la jornada anterior. Por su parte, el dólar blue cotizó cerca de $1.495, registrando una baja de aproximadamente $5 en la jornada.

Publicidad

En los mercados financieros, las cotizaciones vinculadas a la negociación de dólares, como el MEP y el CCL, también mostraron retrocesos leves. El dólar MEP operó a cerca de $1.504,25 y el Contado con Liquidación (CCL) alrededor de $1.556,53, ambos con caídas moderadas.

Estos movimientos se dieron en el marco de una intensa jornada legislativa en la que el oficialismo logró avanzar con la media sanción del Presupuesto 2026, lo que genera expectativas en los mercados sobre el rumbo fiscal y económico para el próximo año.

Publicidad

El contexto macroeconómico general también incluye debates sobre el sistema cambiario y la futura política de bandas del peso, con un enfoque oficial que pretende estabilizar la moneda y acumular reservas, en parte ajustando las bandas en función de la inflación.

En resumen, la media sanción del Presupuesto 2026 estuvo acompañada por un dólar oficial al alza y un dólar blue con ligera baja, reflejando un mercado atento a las señales fiscales y cambiarias en un año clave.