La CONMEBOL, en conjunto con la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acaba de hacer oficial el calendario y el escenario de la Finalíssima 2026, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA. Este enfrentamiento de prestigio, que busca celebrar la excelencia futbolística al medir a los monarcas de Sudamérica y Europa, tendrá lugar el viernes 27 de marzo de 2026.

El duelo será en el Estadio Lusail, en Qatar, a las 21:00 horas (hora local), y se disputará justo antes del Mundial de la FIFA. Para los aficionados sudamericanos, el partido se verá a las 15:00 horas en Argentina, mientras que en España, la hora de inicio será a las 19:00.

La Finalíssima reunirá a la selección de Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, y a España, que obtuvo la UEFA Euro 2024 tras imponerse a Inglaterra en Berlín. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, enfatizó la magnitud del evento al señalar que “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

El campeonato resurgió en 2022 para revivir los duelos intercontinentales, continuando una tradición que se remonta a la Copa Artemio Franchi de 1985 y 1993. La Albiceleste es la máxima ganadora, con dos títulos previos: el de 1993, capitaneado por Diego Maradona, y el de 2022, donde Lionel Messi fue elegido mejor jugador en la victoria 3-0 ante Italia en Wembley, Londres.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también destacó el alcance de este encuentro: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

Las entidades organizadoras informaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la venta de entradas y la organización del evento. Este partido se llevará a cabo en el mismo año en que se celebrará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.