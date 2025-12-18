Yo Cocino > Platos navideños
Receta fácil de lengua a la vinagreta para las fiestas
POR REDACCIÓN
La lengua a la vinagreta es un plato frío tradicional que destaca por su sabor intenso y textura única. Su preparación requiere paciencia y atención a los detalles, siguiendo un proceso que se divide en tres etapas claras: la cocción de la carne, el preparado de la vinagreta y el armado final. Este es el método paso a paso para lograr un resultado perfecto.
Ingredientes para una lengua de 1.5 kg
Para la cocción: 1 kg de lengua, 2 zanahorias, 2 cebollas, 1 tallo de apio (con hojas), 1 puerro, 1 hoja de laurel, sal gruesa.
Para la vinagreta: 1 taza de aceite de oliva, 1/2 taza de vinagre, 3 dientes de ajo, perejil fresco, 1 huevo duro, sal y pimienta.
Paso a Paso Detallado
Etapa 1: Cocción de la Lengua (Tiempo aproximado: 2 horas)
Preparar el caldo: En una olla grande, colocar abundante agua. Cortar las verduras aromáticas: las cebollas en cubos grandes, las zanahorias y el puerro en rodajas gruesas, y el apio en trozos. Agregarlas al agua junto con la hoja de laurel y un puñado generoso de sal gruesa.
Cocer la lengua: Incorporar la lengua entera a la olla con el caldo de verduras. Llevar a fuego fuerte hasta que hierva, luego reducir el fuego para que mantenga un hervor suave.
Controlar el tiempo: La cocción requerirá aproximadamente 1 hora y 15 minutos por kilo de carne. Para una pieza de 1.5 kg, el tiempo total será de casi 2 horas. Es crucial revisar periódicamente que el agua no se evapore por completo. Si el nivel baja demasiado, agregar agua hirviendo (nunca fría) para no interrumpir la cocción.
Enfriar correctamente: Una vez cocida, apagar el fuego y dejar que la lengua se enfríe por completo dentro de su propio caldo. Este paso es fundamental para que la carne quede tierna y fácil de pelar. Se puede acelerar el proceso llevando toda la olla a la heladera una vez que haya perdido el calor intenso.
Etapa 2: Preparación de la Carne (Tiempo aproximado: 30 minutos)
Pelar la lengua: Cuando la pieza esté totalmente fría, retirarla del caldo. Con un cuchillo afilado, quitar la piel exterior (epidermis), que se desprenderá con facilidad.
Limpiar y filetear: Descartar la parte inferior (la base) y recortar el exceso de grasa de los costados. Luego, cortar la lengua en fetas delgadas, de aproximadamente 0.5 cm de grosor. Reservar.
Etapa 3: Armado de la Vinagreta y Presentación (Tiempo aproximado: 15 minutos)
Picar los ingredientes: Picar finamente el ajo y el perejil. Cortar el huevo duro en cubos pequeños.
Mezclar: En un bol grande o una fuente honda, combinar las fetas de lengua, el ajo, el perejil y el huevo picado. Verter sobre la mezcla el aceite de oliva y el vinagre, manteniendo la proporción clave de 1 parte de vinagre por cada 2 de aceite.
Integrar y sazonar: Mezclar con cuidado, preferentemente con las manos limpias, para que todas las fetas se impregnen bien con la vinagreta. Salpimentar al gusto. Si la preparación parece seca, se puede ajustar agregando un poco más de aceite y vinagre en la misma proporción.
Reposar y servir: Para que los sabores se fusionen, es ideal dejar reposar la lengua en la heladera al menos un par de horas antes de servir. Se puede preparar con hasta una semana de anticipación. Se sirve fría, como plato principal o en sándwiches.
Claves del éxito y variantes
Proporción de la vinagreta: Respetar la relación 1:2 entre vinagre y aceite garantiza el equilibrio perfecto entre acidez y suavidad.
Técnica de cocción: El enfriado en el propio caldo es el secreto para una textura tierna y jugosa.
Versatilidad: Con la misma base de lengua cocida se pueden preparar otras recetas como lengua en escabeche o con salsa criolla.
Conservación: Se mantiene en perfecto estado en un recipiente hermético en la heladera durante 5 a 7 días.
