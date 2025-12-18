Receta fácil de lengua a la vinagreta para las fiestas

La lengua a la vinagreta es un plato frío tradicional que destaca por su sabor intenso y textura única. Su preparación requiere paciencia y atención a los detalles, siguiendo un proceso que se divide en tres etapas claras: la cocción de la carne, el preparado de la vinagreta y el armado final. Este es el método paso a paso para lograr un resultado perfecto.

Para la vinagreta: 1 taza de aceite de oliva, 1/2 taza de vinagre, 3 dientes de ajo, perejil fresco, 1 huevo duro, sal y pimienta.

Preparar el caldo: En una olla grande, colocar abundante agua. Cortar las verduras aromáticas: las cebollas en cubos grandes, las zanahorias y el puerro en rodajas gruesas, y el apio en trozos. Agregarlas al agua junto con la hoja de laurel y un puñado generoso de sal gruesa.

Cocer la lengua: Incorporar la lengua entera a la olla con el caldo de verduras. Llevar a fuego fuerte hasta que hierva, luego reducir el fuego para que mantenga un hervor suave.

Controlar el tiempo: La cocción requerirá aproximadamente 1 hora y 15 minutos por kilo de carne. Para una pieza de 1.5 kg, el tiempo total será de casi 2 horas. Es crucial revisar periódicamente que el agua no se evapore por completo. Si el nivel baja demasiado, agregar agua hirviendo (nunca fría) para no interrumpir la cocción.