El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos que exigía la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el cobro del complemento anual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, eliminando la obligación de acreditar que los niños hayan recibido las vacunas correspondientes a los 5 años.

La modificación fue oficializada este jueves con la Resolución 1170/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Trabajo, Julio Cordero, del Ministerio de Capital Humano. La normativa reformula el requisito para recibir el 20 % acumulado del complemento de fin de año de la AUH, que se reserva mensualmente con el objetivo de promover controles de salud, vacunación y escolaridad.

Según la nueva redacción, para acceder a ese extra ya no será necesario que los niños y niñas cuenten con las vacunas previstas a los 5 años de edad; el requisito ahora se limita al cumplimiento del plan de vacunación hasta los 4 años y la certificación de escolaridad a partir de los 5.

Este cambio elimina un paso que hasta ahora formaba parte del calendario obligatorio para cobrar el complemento anual: la acreditación de las dosis de IPV (poliomielitis), varicela, triple viral y triple bacteriana que corresponden alrededor de los 5 años de edad.

Otra novedad de la resolución es la automatización del control de requisitos por parte de ANSES y el Ministerio de Salud, mediante el intercambio de datos entre organismos, lo que sustituye la necesidad de presentar la tradicional Libreta AUH para la verificación de salud, vacunación y escolaridad.

Además de este ajuste en la AUH, la misma resolución flexibilizó requisitos para el complemento anual de la Asignación por Embarazo para la Protección Social, eliminando la obligación de inscribir a los recién nacidos en el programa Sumar+ del Ministerio de Salud.

El objetivo oficial, según el Gobierno, es simplificar y modernizar la gestión de beneficios sociales, aunque la medida también generó debate sobre sus posibles efectos en la cobertura de vacunación infantil y en los mecanismos de promoción de la salud pública.