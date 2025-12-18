Economía > Atención
AUH 2026: ya no será obligatorio tener las vacunas de 5 años para el complemento
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos que exigía la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el cobro del complemento anual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, eliminando la obligación de acreditar que los niños hayan recibido las vacunas correspondientes a los 5 años.
La modificación fue oficializada este jueves con la Resolución 1170/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Trabajo, Julio Cordero, del Ministerio de Capital Humano. La normativa reformula el requisito para recibir el 20 % acumulado del complemento de fin de año de la AUH, que se reserva mensualmente con el objetivo de promover controles de salud, vacunación y escolaridad.
Según la nueva redacción, para acceder a ese extra ya no será necesario que los niños y niñas cuenten con las vacunas previstas a los 5 años de edad; el requisito ahora se limita al cumplimiento del plan de vacunación hasta los 4 años y la certificación de escolaridad a partir de los 5.
Este cambio elimina un paso que hasta ahora formaba parte del calendario obligatorio para cobrar el complemento anual: la acreditación de las dosis de IPV (poliomielitis), varicela, triple viral y triple bacteriana que corresponden alrededor de los 5 años de edad.
Otra novedad de la resolución es la automatización del control de requisitos por parte de ANSES y el Ministerio de Salud, mediante el intercambio de datos entre organismos, lo que sustituye la necesidad de presentar la tradicional Libreta AUH para la verificación de salud, vacunación y escolaridad.
Además de este ajuste en la AUH, la misma resolución flexibilizó requisitos para el complemento anual de la Asignación por Embarazo para la Protección Social, eliminando la obligación de inscribir a los recién nacidos en el programa Sumar+ del Ministerio de Salud.
El objetivo oficial, según el Gobierno, es simplificar y modernizar la gestión de beneficios sociales, aunque la medida también generó debate sobre sus posibles efectos en la cobertura de vacunación infantil y en los mecanismos de promoción de la salud pública.
