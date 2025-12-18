Huarpe Deportivo > Solidaridad
El fútbol sanjuanino se une para ayudar a Abril Algañaraz
POR REDACCIÓN
La comunidad del fútbol sanjuanino se encuentra movilizada para ayudar a Abril Algañaraz, una joven jugadora que atraviesa un delicado momento de salud y permanece internada en terapia intensiva. Su familia lanzó un pedido solidario para afrontar los elevados gastos médicos que demanda su tratamiento, ya que no pueden cubrirlos por sus propios medios.
Abril es conocida en el ambiente deportivo local por su compromiso y pasión por el fútbol. La noticia de su estado generó una rápida reacción de apoyo por parte de familiares, amigos, compañeras de equipo y clubes, quienes comenzaron a difundir la campaña solidaria a través de las redes sociales.
Según expusieron sus allegados, la situación médica de la jugadora requiere atención constante y los costos de internación, estudios y tratamientos se incrementan día a día. Ante este escenario, la familia apeló a la solidaridad de la comunidad para poder continuar con la atención necesaria.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante aportes económicos, sin importar el monto, ya que toda ayuda es bienvenida. Para ello, se habilitó el alias Julia.499.rito.mp para realizar transferencias. Además, se dispusieron números de contacto para quienes quieran comunicarse directamente con la familia: 2646312998 y 2644840786.
Desde el entorno de Abril agradecieron profundamente cada mensaje, aporte y gesto de acompañamiento, y remarcaron la importancia del apoyo colectivo en este momento difícil. La esperanza está puesta en su pronta recuperación y en la solidaridad de toda la comunidad sanjuanina.
