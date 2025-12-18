La Federación Económica de San Juan (FESJ) comunicó los horarios de atención al público para las vísperas de las fiestas de fin de año. El mismo contempla un cierre anticipado para Nochebuena y Año Nuevo, así como disposiciones específicas para empleados y dueños de negocios.

El anuncio, firmado por el vicepresidente de la entidad, Carlos A. Iramain, busca regular la actividad comercial durante los días festivos, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral y facilitando la organización tanto de los comerciantes como de los consumidores.

Publicidad

Horarios establecidos para el 24 y el 31 de diciembre

Según el comunicado, la normativa principal establece que:

El martes 24 de diciembre (Nochebuena) y el martes 31 de diciembre (Víspera de Año Nuevo), los comercios adheridos a la FESJ podrán atender al público hasta las 17:00 horas.

Se aclara de manera explícita que, una vez finalizado este horario, los empleados no podrán permanecer en el local comercial. Solo se permitirá la permanencia de los titulares o dueños de los negocios.

Disposiciones para locales con horario especial y días festivos

El comunicado también incluye precisiones para otros tipos de establecimientos y para los feriados nacionales:

Locales con horario especial: Se autoriza a ciertos comercios (como supermercados, farmacias o minimercados) a funcionar con horario corrido desde las 08:30 hasta las 23:00 horas durante los días previos al 24 y al 31 de diciembre. No obstante, esta disposición debe ajustarse respetando la jornada laboral legal de los empleados, sin extender sus horas de trabajo más allá de lo permitido.

Días feriados: La FESJ recuerda que los días jueves 25 de diciembre (Navidad) y miércoles 1 de enero (Año Nuevo) son feriados nacionales, por lo que los comercios permanecerán cerrados. El comunicado finaliza agradeciendo "la comprensión y colaboración de todos".

Alcance y contexto de la medida

La Federación Económica de San Juan, como entidad gremial que representa a las medianas empresas de la provincia, emite estas recomendaciones de horarios con el objetivo de unificar criterios y ofrecer certidumbre al sector. Si bien su cumplimiento es de carácter orientador para sus asociados, la comunicación sirve como una guía oficial para la mayoría del comercio local, informando al público sobre los horarios en los que puede planificar sus últimas compras navideñas.