La titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, Dra. Bárbara Moramarco Terrarosa, ordenó la prisión preventiva de los tres imputados vinculados a una red transnacional de abuso sexual infantil que operaba a través de la plataforma de mensajería cifrada Signal. La decisión fue tomada en función de la evidencia recolectada y del riesgo de que los investigados entorpezcan la pesquisa o se den a la fuga.

La medida se concretó a raíz de la “Operación Dori”, una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, con cooperación internacional. El operativo incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados el 16 de diciembre de 2025 en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas localidades del Conurbano bonaerense, donde se secuestraron dispositivos electrónicos con material relacionado al delito.

Los investigadores detectaron que la organización utilizaba Signal para distribuir imágenes y videos de abuso sexual infantil, algunos de niños y niñas de muy corta edad, incluso bebés, en grupos activos de la aplicación. Estas actividades formaban parte de un esquema delictivo de distribución y comercialización de material de explotación sexual infantil con alcance internacional.

Tras los procedimientos, la jueza valoró la gravedad de los hechos, la evidencia incautada y el peligro de entorpecimiento de la investigación o fuga, resolviendo que los tres imputados permanezcan detenidos hasta la celebración del juicio oral y público en su contra.

La investigación continúa con el análisis técnico de los elementos secuestrados y la Fiscalía especializada seguirá profundizando las diligencias para esclarecer el alcance de la red y la participación de cada uno de los detenidos.

Este operativo se suma a acciones globales contra redes de explotación de menores, que a través de plataformas digitales y chats cifrados facilitan la distribución y comercio de material altamente dañino, lo que ha llevado a un aumento de la cooperación internacional entre unidades de investigación de distintos países.