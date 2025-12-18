Gary Busey, la leyenda de Hollywood, en medio de una polémica viral

El nombre de Gary Busey evoca inmediatamente una época dorada del cine de acción y suspenso. Aunque su filmografía incluye títulos emblemáticos como Arma mortal, Carretera perdida, Nace una estrella, Depredador 2, Punto límite y Alerta máxima, el actor no ha vuelto al centro de la escena por un estreno, sino por un video casero que se volvió viral en X (anteriormente Twitter).

Lo que Busey, el intérprete de 81 años, comenzó como un "regalo de Navidad" para sus seguidores se convirtió rápidamente en un fenómeno digital que superó el millón de reproducciones. Sin embargo, la respuesta de los internautas se cargó de sarcasmo y críticas dirigidas a la apariencia actual de la figura que en su momento brilló en clásicos cinematográficos de los ochenta y noventa.

Publicidad

La viralización desató una oleada de comentarios negativos que cuestionaron el estado físico del actor. Entre las reacciones destacadas en redes sociales se leyeron duras frases como: “¡Dios mío! ¡Dio con el bordillo muy fuerte! ¡Qué pena!”. Otros comentarios ironizaron sobre su aspecto, diciendo: “Dime que no parece un Yeti”, y "Interpreta con método a un anciano”. Incluso, hubo usuarios que, ante la crudeza del video, llegaron a expresar su incredulidad al afirmar: "Me gustaría creer que es IA". La ola de sarcasmo incluyó la observación: “Veo a los gansos volar hacia el sur y suenan como él”.

A pesar de la controversia generada, Busey mantiene una actividad regular en sus canales oficiales, especialmente en Instagram, donde tiene una comunidad de más de 365 mil seguidores.

Publicidad

Más allá del debate actual sobre su aspecto ante el paso del tiempo, es esencial rememorar el peso artístico de William Gary Busey. Nacido en Goose Creek, Texas, sus comienzos en las artes fueron precedidos por el deporte y la música, colaborando como baterista con figuras como Leon Russell. Su gran salto al cine ocurrió a finales de los años 70, y su actuación en El show de Buddy Holly (1978) le otorgó no solo el reconocimiento de la crítica, sino también una nominación al Premio Oscar y el galardón del BAFTA. Posteriormente, su carrera se consolidó con su participación constante en la pantalla grande, destacándose en filmes de culto como Lost Highway, The Firm y Fear and Loathing in Las Vegas. Hoy, tras ocho décadas de vida, el actor continúa siendo una figura que difícilmente logra pasar inadvertida para el público.