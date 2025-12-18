El tribunal penal de San Juan dictó sentencia el 18 de diciembre de 2025 contra Luis Sebastián Piñones, el albañil acusado de dispararle por la espalda a su pareja. Los jueces Mariano Carrera, Sergio López Martí y Verónica Chicón declararon culpable a Piñones y lo condenaron a ocho años y cuatro meses de cárcel.

Sin embargo, el fallo desató controversia al descartar la acusación de tentativa de homicidio triplemente agravado —por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género—, que impulsaba la Fiscalía. La estrategia de la defensora oficial Sandra Leveque logró encuadrar el hecho como lesiones, evitando el intento de femicidio,. La pena dictada fue unificada con una condena anterior de cuatro meses por un delito cometido en flagrancia.

El ataque ocurrió el 3 de julio del año pasado, en una vivienda del barrio Conjunto 7, en Pocito. La causa reveló que una discusión de pareja escaló primero en una golpiza y luego en un disparo por la espalda. La víctima relató la noche de terror que vivió: “Pasé tres o cuatro horas pidiéndole que se fuera de mi casa. Después de que me desfiguró la cara, no quería irse. Me decía que iba a llamar a la Policía y no se fue hasta que me disparó. Sentí que moría en sus manos”. La mujer aseguró que nunca supo que Piñones tenía un arma: “No lo supe hasta que me disparó. Fue terror esa noche. Me encerró en una pieza y me salvó mi hijo”.

El tribunal finalmente resolvió una pena por lesiones graves agravadas y por amenazas contra una sobrina de la víctima, quien intentó intervenir la noche del ataque,.

Durante los alegatos, el fiscal Leonardo Arancibia y la fiscal ayudante Erica Funes (UFI CAVIG) habían solicitado 22 años de prisión y sostuvieron que Piñones intentó matar a su pareja tras años de violencia, remarcando que el disparo fue efectuado por la espalda.

En contraposición, la defensora oficial Sandra Leveque había negado la existencia de amenazas y de un contexto de violencia de género, y si bien reconoció el vínculo, sostuvo que su defendido actuó en defensa propia. La defensa había solicitado cuatro años de cárcel.

La decisión del tribunal se vinculó a que el disparo no impactó en la parte alta de la espalda, sino a la altura de los glúteos, quedando la bala alojada en el coxis. Aún así, el fiscal Leonardo Arancibia consideró que existían elementos suficientes para sostener la tentativa de femicidio y confirmó que recurrirá la resolución,. La Fiscalía había pedido una pena de 12 años de cárcel tras la nueva calificación legal del tribunal.

Antes de conocerse el fallo, Piñones hizo uso de su derecho a las últimas palabras, en las que agradeció el trato recibido, cuestionó la acusación y volvió a insistir en su inocencia. En su breve intervención, expresó ante el tribunal: “Las cosas no son como dijo el fiscal”.

Los jueces resolvieron mantenerle la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 12 de febrero.