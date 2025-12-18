La primogénita de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana Cubero, se encuentra bajo los reflectores tras confirmar su relación con un joven jugador de Vélez Sarsfield. La confirmación del noviazgo, que se dio a conocer este miércoles, sorprendió a muchos luego de que la adolescente de 17 años reposteó una dedicatoria de su pareja.

El protagonista de esta historia es Thiago Silvero, un defensor central de 19 años que no solo se desempeña en el club de Liniers, sino que también ha tenido minutos con la Selección Sub 20. Silvero hizo pública su alegría por el inicio de este romance a través de sus redes sociales, dedicándole a Cubero un mensaje emotivo junto a una imagen de ella sonriendo en un restaurante. El jugador deslizó que se trata de “El comienzo de algo muy lindo" y rápidamente le aseguró: "Te amo, mi compañera”.

En el ámbito profesional, Silvero compartió recientemente su satisfacción por haber extendido su permanencia en el club. Hace dos semanas, el defensor renovó su contrato con Vélez hasta el año 2028. Refiriéndose a este logro, el joven escribió: “Contento de renovar este vínculo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. A mi familia, compañeros y amigos. Vamos en busca de más siempre. A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”.

Este romance se produce en un momento donde la vida personal de Indiana también ha encontrado estabilidad. La joven, quien pidió irse a vivir con su padre y Mica Viciconte hace casi cuatro años, logró limar asperezas con su madre, Nicole Neumann, hace dos años, coincidiendo con su fiesta de 15.

Indiana, de hecho, se mostró entusiasmada con el mundo de las pasarelas al asistir a un evento de moda con su madre en octubre del año pasado. En aquella ocasión, reconoció que las pasarelas eran un ámbito que la atraía: “Me encanta, me regusta. Siempre veo los desfiles cuando mamá mira y disfruto con ella”. La joven también valoró el tiempo compartido con Neumann, afirmando: “Me regusta acompañarla y estar con ella”.