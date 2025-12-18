La crisis institucional en San Lorenzo dio un nuevo paso este jueves al oficializarse la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Pedro Bidegain, en el marco de la grave situación dirigencial que atraviesa el club.La convocatoria fue dispuesta por la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de Socios con el objetivo principal de elegir a los 20 miembros que integrarán una Comisión Directiva Transitoria.

Ese órgano tendrá la misión de conducir al club hasta que se realicen nuevas elecciones generales, en un proceso que busca normalizar la conducción institucional luego de que una ola de renuncias dejara al club en estado de acefalía.

Entre los puntos a tratar en la Asamblea estará la aceptación formal de las renuncias presentadas por gran parte de la Comisión Directiva, la designación del nuevo órgano de transición y el análisis de un llamado a elecciones extraordinarias para renovar los cargos de gobierno del club.

La situación dirigencial se desató tras una reunión de Comisión Directiva en la que la mayoría de los dirigentes presentó su renuncia, obligando a declarar la acefalía. Desde entonces, la institución quedó bajo la responsabilidad de la Asamblea de Representantes, que ahora da el siguiente paso formal hacia la reorganización de la conducción.

El expresidente Marcelo Moretti, recientemente procesado por administración fraudulenta, adelantó que buscará impugnar el acta que decretó la acefalía y pedir la suspensión de la Asamblea en la Justicia, señalando irregularidades en el procedimiento que derivó en la crisis institucional.

La Asamblea Extraordinaria del 22 de diciembre será una instancia clave para definir el rumbo del club de Boedo tras semanas de turbulencia interna y falta de liderazgo efectivo.