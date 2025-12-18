Tras quedarse con el dinero de una cena de jardín, los padres le retuvieron la moto

Un conflicto entre padres del Jardín de Infantes Froebel de La Rioja culminó con una denuncia policial luego de que la cena de egresados de la sala de 5 años fuera cancelada. Una madre, encargada de la recaudación, es acusada de no haber pagado el salón a pesar de haber recibido el dinero de las familias, lo que derivó en la retención de su motocicleta como medida de presión.

Los hechos impidieron la realización del evento de fin de año para los niños, que se encontraban ilusionados con su fiesta. En una entrevista radial, una de las madres afectadas relató con detalle cómo se desarrollaron los hechos que terminaron en la comisaría.

La recaudación y las promesas incumplidas

De acuerdo con el testimonio de la madre damnificada, el proceso comenzó en agosto: "Nosotros en el mes de agosto le dimos la seña para hacerle la cena porque eso decidimos entre nosotros los papás. El jardín no tiene nada que ver, sino fue una cosa que entre los papás decidimos festejarle una fiesta de egresados a ellos".

Los padres organizaron un sistema de cuotas mensuales, siguiendo las exigencias de la mujer encargada: "Bueno, después de eso fuimos pagando la cuota que empezó en septiembre. Ella nos exigía con el tema de pago que teníamos hasta el 20 para pagar la cena".

La frustración llegó cuando, tras varios mensajes anunciando cambios y problemas, recibieron la cancelación definitiva. Fue entonces cuando los padres decidieron ir directamente al salón para entender qué ocurría. Allí, la verdad salió a la luz. La madre relata: "Cuando fuimos a hablar con la señora del salón, la señora del salón nos hace ver mensajes donde nos hace ver pruebas de que en agosto dio la seña y de ahí nunca más se pagó. En el mes de noviembre nosotros cancelamos la cena, que estaba todo pago, y ahí nos hizo escuchar audio donde esta mamá le mandaba diciéndole que si le podía cambiar fecha porque nosotros los papás no le pagábamos a ella, no le cumplíamos con el pago, cuando en realidad todos cancelamos la cena en el noviembre".

La medida de presión y la denuncia

Al confrontar a la acusada, ésta no pudo explicar el destino del dinero: "llegamos con esto y no nos supo explicar, qué hizo con el dinero, dónde está el dinero, nada". Ante la falta de respuestas y la imposibilidad de recuperar los fondos, los padres tomaron una medida drástica: "hoy una mamá se hizo que le damos la moto, yo tenía la moto, para que ella tuviera que entregarle su dinero".

La situación escaló hasta requerir intervención policial. La damnificada explicó: "Anoche tuvimos que llegar a la comisaría para hacer la denuncia, porque queríamos el dinero anoche". Si bien la mujer acusada devolvió una parte del dinero tras la presión, el conflicto no se resolvió por completo: "Hoy nos devuelve lo que es la parte de la seña, en realidad falta lo que es las señas que no se habían usado para el salón".

Los padres afectados mantienen su postura y exigen que se haga justicia. La denuncia formal continúa su curso legal a cargo de la policía provincial, mientras el caso genera conmoción en la comunidad educativa y deja a un grupo de niños sin la fiesta de despedida que esperaban con ansias.