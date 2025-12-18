La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la pena única de 15 años de prisión impuesta al empresario Lázaro Báez, al rechazar un recurso presentado por su defensa contra la unificación de condenas en las causas conocidas como “Ruta del Dinero” y “Vialidad”.

La Sala IV del máximo tribunal penal federal avaló así la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, que había unificado las distintas penas que Báez tenía por lavado de activos en la causa “Ruta del Dinero” y por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, consolidándolas en una única sanción de 15 años de cárcel.

La defensa del empresario santacruceño había cuestionado el criterio de unificación, alegando que implicaba una violación al principio “non bis in idem”, es decir, la prohibición de ser castigado dos veces por los mismos hechos, y que existía superposición entre las sentencias. Sin embargo, los camaristas concluyeron que las condenas derivan de “plataformas fácticas independientes en tiempo, modo y lugar”, lo que habilita el cómputo conjunto.

Báez, empresario vinculado históricamente al kirchnerismo por su rol al frente de Austral Construcciones y otras empresas, ya había recibido la pena en primera instancia el pasado 11 de julio de 2025, cuando el Tribunal Oral Federal decidió unificar sus condenas a raíz de las dos causas federales que lo tienen como principal imputado.

La decisión de Casación ratifica la condena y despeja dudas sobre la ejecución de la pena, que Báez deberá cumplir en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, luego de que otros recursos de su defensa fueran desestimados en instancias anteriores.

Este fallo marca un hito definitivo en el tramo judicial de uno de los casos más resonantes de la última década en la Argentina relacionados con maniobras de corrupción y lavado de dinero vinculadas al Estado.