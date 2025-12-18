La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló en los últimos días luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reclamara públicamente que Venezuela debe devolver “nuestro petróleo”, acusando al gobierno del presidente Nicolás Maduro de haberles arrebatado ilegalmente derechos petroleros y de expulsar a empresas estadounidenses del país.

Desde la base aérea de Andrews, Trump afirmó que “nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nuestro petróleo. Lo queremos de vuelta”, y sostuvo que Caracas debe restituir esos recursos considerados por Washington como legítimos.

La escalada se dio en un contexto de medidas económicas y militares cada vez más duras: Trump anunció un bloqueo total a buques petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, medidas que según él buscan presionar al gobierno venezolano hasta recuperar lo que considera bienes robados, incluidos petróleo, tierras y otros activos.

Caracas rechazó las acusaciones como una “amenaza temeraria”, argumentando que los recursos naturales y energéticos de Venezuela pertenecen al pueblo venezolano y acusando a Washington de violar el derecho internacional y atentar contra la soberanía del país.

El bloqueo anunciado por la Casa Blanca ocurre en medio de un despliegue naval en la región caribeña y sigue a otras acciones como la incautación de un buque petrolero venezolano que transportaba crudo hacia puertos internacionales. El gobierno venezolano ha informado que llevará el caso ante organismos internacionales y ha denunciado que estas acciones buscan un cambio de régimen en Caracas.

Las relaciones entre Washington y Caracas, ya tensas desde hace años por sanciones y desacuerdos diplomáticos, viven uno de sus momentos más agudos, con impactos potenciales sobre la economía petrolera venezolana y la estabilidad regional.