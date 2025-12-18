La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del 18 de diciembre la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) tras un acuerdo entre el bloque oficialista La Libertad Avanza y el peronismo, un movimiento que desató un fuerte conflicto político e institucional por la forma y el contexto en que se realizó.

La decisión se concretó pasadas las 3 de la mañana, en plena sesión de sesiones extraordinarias, y no estaba incluida en el temario oficial remitido por el Poder Ejecutivo, lo que generó cuestionamientos de diversos bloques opositores.

Mónica Almada en representación de La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo (Unión por la Patria) y Pamela Calletti por las provincias o fuerzas provinciales. Almada y Forlón prestaron juramento de inmediato, mientras que Calletti lo hizo posteriormente.

La votación reunió 186 votos a favor y dos abstenciones, pero provocó protestas dentro del recinto. Los bloques del PRO, la UCR, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda se retiraron en señal de rechazo por quedar excluidos de la negociación y por considerar irregular el tratamiento de un tema no previsto en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

La oposición denunció que la jugada fue una maniobra para “devolver favores” entre bloques y que se avanzó sin el debido debate previo en comisión, lo que según críticos podría contravenir normas internas del Congreso.

La Auditoría General de la Nación es un organismo clave de control externo de las cuentas públicas y su composición fue objeto de disputa política tras permanecer vacantes algunas bancas desde hace tiempo, lo que había generado incluso la virtual paralización del órgano al no contar con mayorías claras para funcionar plenamente.

El acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo para designar auditores en la AGN marca un giro significativo en la distribución de poder dentro de ese organismo de contralor, y sus implicancias recién comienzan a debatirse tanto en el ámbito político como en el judicial y social.