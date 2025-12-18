Condenaron a seis meses a un hombre que agredió y amenazó a su pareja

Un acuerdo de juicio abreviado ante la Unidad Fiscal cavig del Ministerio Público Fiscal condenó a Cristian Ramón Chena por una serie de delitos cometidos contra su expareja, J.V.. El fiscal en juicio fue Atilio Sebastián Yanardi, asistido por la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras, mientras que la fiscal a cargo fue la Dra. Claudia Ruiz.

Chena y J.V. mantuvieron una relación de pareja durante aproximadamente 20 años, de la cual nacieron dos hijos, de 19 y 17 años. Durante ese tiempo, Chena ejerció violencia física, psicológica y económica sobre J.V., manifestada en rotura de objetos, insultos, amenazas, celos excesivos y golpes. Aunque J.V. no había radicado denuncias previamente, sí había solicitado medidas de protección.

Publicidad

Debido a esta violencia, J.V. decidió terminar la relación, abandonó la vivienda que compartían y se mudó a la casa de su madre junto a su hermana menor, E..

Previamente, el 12 de junio de 2024, el Segundo Juzgado de Familia, con la intervención de la jueza subrogante Dra. Marisa Valdez, había ordenado a Chena la prohibición de acercarse al domicilio de J.V. a menos de 300 metros. Las medidas, que se encontraban vigentes y notificadas a Chena, también le prohibían molestar, amenazar u hostigar por cualquier vía.

Publicidad

Pese a las restricciones, el 24 de abril de 2025, Chena violó la orden judicial en tres ocasiones, desatando el miedo de J.V.. El primer incidente ocurrió cerca de las 02:30 horas, cuando Chena se presentó en su motocicleta en el domicilio de J.V. y arrojó piedras a la puerta de ingreso. J.V. y su hermana E. estaban durmiendo y se asomaron por la ventana, viendo que se trataba del acusado antes de que se retirara.

Horas después, a las 11:30 horas del mismo día, Chena regresó, presentándose a molestar y hostigar a J.V., quien se encontraba afuera de su casa con su hermana menor Emilse. En ese momento, desde su motocicleta, Chena le lanzó una advertencia a su expareja en términos amenazantes: “...YA TE VOY A ENGANCHAR EN LA CALLE...”. J.V. llamó al 911, pero el acusado se retiró antes de que llegara el móvil policial.

Publicidad

Finalmente, a las 20:30 horas, Chena interceptó a J.V. y a su hermana E. mientras caminaban en las inmediaciones del ingreso al Barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia. La mujer, asustada, sacó su celular para llamar al 911. Chena, ofuscado, se bajó de la motocicleta, le quitó el teléfono celular (marca Motorola, modelo Moto G4, de color rosado, empresa Personal) y lo arrojó al suelo, dañándolo. Antes de huir a gran velocidad en su motocicleta, Chena profirió una amenaza final: “ ...TE VOY A DEJAR RENGA...”.

El temor generado por estos hechos llevó a J.V. a dirigirse inmediatamente a la Unidad Fiscal CAVIG a realizar la denuncia penal y a solicitar medidas de protección.

La sentencia resultó en que el tribunal resolviera hacer lugar al acuerdo y declarar la culpabilidad y condena de Chena a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. La pena de cumplimiento efectivo se justifica en que Chena contaba con una condena previa en su planilla prontuarial. Fue hallado penalmente responsable de los delitos de amenazas simples, daño simple y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real. Además, se ordenó la prisión preventiva de Chena, cristian ramón hasta que la sentencia quede firme.