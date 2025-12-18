La segunda jornada del paro de los controladores aéreos en la Argentina volvió a generar demoras y cancelaciones de vuelos en aeropuertos de todo el país, afectando a miles de pasajeros en plena temporada alta de viajes. Frente a esta situación, el Gobierno nacional está evaluando dictar la conciliación obligatoria con el gremio para frenar la medida de fuerza y garantizar la continuidad de las operaciones aéreas.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que están analizando esta alternativa, que implicaría la convocatoria obligatoria al diálogo entre las partes y suspendería por ley las acciones gremiales durante un período de hasta 15 días, ampliable por cinco días más, con el objetivo de buscar un acuerdo y evitar perjuicios mayores a los usuarios del transporte aéreo.

El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte impacto para el tráfico aéreo, con cronogramas de medidas de fuerza que afectan los despegues de vuelos nacionales e internacionales en fechas sensibles previas a las fiestas. Los reclamos del gremio de controladores (nucleado en ATEPSA) incluyen la reincorporación de trabajadores despedidos, revisión de condiciones laborales, el cumplimiento de aspectos del convenio colectivo y mejores condiciones de trabajo, entre otros puntos.

La conciliación obligatoria ya fue utilizada en conflictos similares en el pasado para garantizar servicios esenciales, como ocurrió en julio de 2025 cuando se dictó durante otro paro de controladores para preservar la operatividad de los vuelos en temporada alta.

Mientras tanto, las autoridades siguen monitoreando el diálogo entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) con la esperanza de llegar a un entendimiento que permita normalizar el servicio sin necesidad de que la medida de fuerza se extienda.

El posible dictado de la conciliación obligatoria se suma a otras medidas del Gobierno para mitigar el impacto del paro, que ya afectó a decenas de miles de pasajeros y pone en jaque la normalidad de los vuelos en uno de los momentos de mayor demanda del año.