La Vuelta “Glorias del Ciclismo” será una competencia inédita en San Juan y formará parte oficial del calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina. La prueba se disputará desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de diciembre de 2025 en el departamento Chimbas y dará continuidad al actual campeonato local de ciclismo en ruta.

La carrera será la quinta fecha del calendario y se correrá en tres etapas, todas en formato pelotón. Participarán ciclistas de las categorías Sub 23, Elite y Máster, en un evento que promete alto nivel competitivo y un fuerte acompañamiento del público.

Publicidad

La organización estará a cargo de la subcomisión de ciclismo de la Unión Vecinal Santo Domingo, institución recientemente afiliada a la Federación Ciclista Sanjuanina. La entidad decidió que la competencia rinda homenaje a tres figuras emblemáticas del ciclismo local: Manuel “Topo” Recabarren, Orlando “Cacho” Bustos y Sergio “Payaso” Valdez.

La fiscalización estará a cargo del cuerpo de comisarios de la Federación, mientras que el principal auspicio del evento será del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Publicidad

La actividad comenzará el viernes 19 de diciembre con la primera etapa en línea. La concentración será a las 15 horas en la Plaza de Villa Obrera y la largada a las 16. El recorrido incluirá un extenso circuito que pasará por Rastreador Calivar, Costanera, Ruta del Sol y el ascenso al Dique de Ullúm, para luego completar seis giros de 21 kilómetros, totalizando aproximadamente 125 kilómetros. La llegada está prevista cerca de las 19:30.

El sábado 20 se correrá la segunda etapa, también en línea, con concentración a las 15 horas en calle Necochea pasando Oro, en Chimbas, y largada a las 16. El circuito de 14 kilómetros se repetirá nueve veces, alcanzando un total aproximado de 126 kilómetros.

Publicidad

La tercera y última etapa se disputará el domingo 21 de diciembre. La concentración será a las 15 horas en calle Lorenzo Fernández y Formosa, en la Unión Vecinal del barrio Santo Domingo, con largada a las 16. El trazado incluirá un circuito de 16 kilómetros a realizar ocho veces, con un total estimado de 128 kilómetros y llegada en Avenida Benavidez y calle Tierney.

Las inscripciones para la Vuelta “Glorias del Ciclismo” estarán habilitadas únicamente el jueves 18 de diciembre, de 18 a 21, en la sede de la Unión Vecinal Santo Domingo, ubicada en calle Formosa 1259 oeste, en Chimbas.

