Cultura y Espectáculos > Estado delicado
El chef Christian Petersen lucha por su vida: está en terapia intensiva
POR REDACCIÓN
El chef Christian Petersen, de 56 años, atraviesa un momento crítico tras sufrir una descompensación en la Patagonia. Fuentes consultadas por Puro Show afirman que el cocinero está peleando por su vida y se encuentra en estado grave. Petersen está internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.
El episodio ocurrió durante la semana pasada. El chef estaba realizando una excursión de ascenso al volcán Lanín cuando sufrió la descompensación. Pampito, periodista del medio, informó que este colapso derivó en la internación de urgencia del chef.
Si bien los medios locales han hablado de un posible problema cardíaco, esta información aún no ha sido confirmada ni es certera. Nancy Duré agregó que el plan inicial es derivar a Petersen a otro centro médico. No obstante, Duré especificó que el chef aún no ha logrado la estabilidad suficiente, razón por la cual permanece internado en terapia intensiva.
Presupuesto 2026 avanza, pero el Gobierno no pudo eliminar el financiamiento a universidades y discapacidad
Tras una maratónica y agitada sesión, la Cámara baja dio luz verde al proyecto de gastos del Ejecutivo y a la "Ley del Colchón". Sin embargo, en un voto ajustado y tras una polémica maniobra de último momento, el oficialismo no logró los votos para eliminar la financiación protegida de sectores sensibles, evidenciando la fragilidad de su coalición.