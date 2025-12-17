El Premio Puskás se transformó, con el correr de los años, en una vidriera global para los goles más espectaculares del planeta. Y aunque muchas veces la discusión se enciende por ausencias y polémicas, hay un dato que no admite debate: Argentina dejó su huella con tres conquistas inolvidables, firmadas por Érik Lamela, Alejandro Garnacho y Santiago Montiel.

El primero en abrir el camino fue Érik Lamela, en 2021. Su rabona en el clásico londinense entre Tottenham y Arsenal recorrió el mundo en segundos. El recurso, la precisión y el contexto elevaron la jugada a categoría de obra de arte. No fue solo un gol bonito: fue una postal eterna que la FIFA no pudo ignorar.

Publicidad

Tres años más tarde, el turno fue de Alejandro Garnacho. En 2024, el joven atacante del Manchester United sorprendió con una chilena perfecta ante Everton, en la Premier League. Potencia, coordinación y osadía en un escenario de máxima exigencia. El premio confirmó lo que muchos ya intuían: estaba naciendo una nueva figura argentina con impacto global.

La historia sumó un capítulo inesperado en 2025 con Santiago Montiel. Desde el fútbol argentino, con la camiseta de Independiente, clavó una chilena desde afuera del área ante Independiente Rivadavia. Un gol que rompió fronteras y demostró que el talento no entiende de ligas ni presupuestos.

Publicidad

Así, entre Europa y el torneo local, Argentina construyó una trilogía de goles inolvidables. Tres estilos distintos, un mismo sello: creatividad, atrevimiento y una relación especial con la pelota que sigue dando que hablar en todo el mundo.